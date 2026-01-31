La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic

Las rías de Galicia esconden pueblos curiosos, con historias ricas y una arquitectura sorprendente. La revista National Geographic recomienda un pueblo ubicado en un entorno natural único y considerado como «la capital del gótico gallego».

«Como si lo abrazaran, los ríos Mandeo y Mendo rodean la figura de la localidad que se alza sobre una colina formando una pequeña península», comenta la publicación. Estos caudales se abren a una ría que comparte el nombre del pueblo y que, combinada con las coloridas casas de la localidad, crean una estampa encantadora.

Hablamos de Betanzos (A Coruña), una villa cargada de historia y que se encuentra a solo hora y media de Vigo yendo por la AP-9. Este lugar ofrece gastronomía, patrimonio y naturaleza para descubrir durante una escapada.

Una historia rica a través de la arquitectura

Como recuerda la publicación: «Aquí el agua y los afluentes han marcado la historia de la villa desde que fue capital de una de las provincias del antiguo Reino de Galicia». Toda esta historia se refleja en la arquitectura y la geografía del pueblo.

La conocida como 'Ciudad de los Caballeros' ha sido un núcleo de población desde la época de los castros, pasando por las murallas de la Edad Media de las que todavía quedan restos hasta llegar a nuestros días. Uno de los ejemplos más notables del pasado histórico de la ciudad son los balcones y soportales de estilo Barroco, que se convirtieron en un elemento recurrente en los edificios construidos entre el siglo XVIII y XIX, y que se pueden apreciar en el Ayuntamiento o el Liceo.

Iglesia de San Francisco en Betanzos. / CdB

Otra prueba del orgullo de Betanzos por su categoría de 'capital del gótico gallego' es «la buena conservación de su casco histórico, uno de los mejores de toda Galicia». Edificios como la Iglesia de Santiago, la Iglesia de San Francisco o las Casas góticas de la Rúa da Cerca destacan el pasado medieval de la villa.

Sin embargo, la piedra no es lo único que podemos ver en esta localidad. El siglo XX trajo a los 'indianos', gallegos emigrados a América que trajeron riqueza y corrientes arquitectónicas eclécticas y modernistas que ampliaron los estilos del lugar. A pesar de la evolución, la declaración como conjunto histórico-artístico ayudó a preservar un legado urbano que se puede seguir disfrutando hoy.

Casco histórico de Betanzos. / CdB

El primer parque temático de la Península

Aunque pasear por el pueblo ya es un plan que vale la pena, en él encontraremos muchos puntos de interés. Entre los más valorados por los turistas y los peregrinos que recorren el Camiño de Santiago Inglés está el Parque do Pasatempo. «Es un espacio con alma gallega, pero que, en su esencia y rincones, alberga un cúmulo de pedacitos de otros lugares del mundo», comenta National Geographic.

Y es que en este laberinto de plantas, estanques, túneles y estatuas de piedra es una iniciativa «precursora de los actuales parques temáticos, considerado el primero de la península ibérica». Su construcción empezó en 1893, bajo la dirección de los hermanos Juan y Jesús García Naveira, que regresaron a Betanzos después de hacer fortuna en Buenos Aires.

Como relata la publicación: «Quisieron plasmar muchos de sus viajes alrededor del mundo, y es por ello que algunas esculturas representaban la Pirámide de Keops en Egipto, la Muralla China o el Canal de Panamá». Esta amalgama creativa terminó creando uno de los espacios más emblemáticos de la provincia.

Qué hacer en Betanzos y alrededores

Si hablamos de Betanzos, no podemos dejar de mencionar su famosa tortilla. Su preparación en el punto perfecto y la generosidad de sus porciones le han ganado fama en toda la comunidad. Podrás probarla en la mayoría de locales de la villa, pero si quieres ir a tiro fijo puedes probar este plato en restaurantes como O Pote o La Penela, dos de los locales más populares.

Además del pueblo en sí, la ría de Betanzos ofrece parajes naturales únicos, forjados por la entrada del Atlántico en la tierra. Si queremos una aventura con la que desconectar del entorno urbano, a solo media hora de Betanzos tienes las Fragas do Eume, uno de los espacios naturales mejor valorados de Galicia.