El mirador más espectacular de la Ribeira Sacra: vistas de película a 500 metros de altura sobre el Cañón del Sil

Galicia es una tierra llena de paisajes de ensueño repartidos por distintos puntos de su geografía. Desde increíbles playas y bosques de cuento hasta miradores espectaculares que nos permiten tener una perspectiva inmejorable de la belleza de esta región.

Si hay un plan popular en esta región eso es descubrir nuevas rutas de senderismo que nos lleven a disfrutar de la imponente naturaleza gallega desde rincones inesperados.

Si buscas un plan para disfrutar con calma y descubrir uno de los espacios naturales mejor valorados de Galicia, esta ruta circular en Castro Caldelas (Ourense) te llevará a descubrir la naturaleza local, aldeas de pizarra y el mirador más espectacular de la Ribeira Sacra.

Un mirador único: la vista a 500 metros de altura sobre el Cañón del Sil

La Ribeira Sacra ofrece planes para todo tipo de visitantes. Desde rutas exigentes o sencillas, descubrir antiguos monasterios e iglesias, degustar alguno de los vinos de la zona o incluso navegar el Miño y el Sil disfrutando de sus imponentes cañones fluviales. Aunque la vista desde el agua merece la pena, la vista desde el aire no le tiene nada que envidiar.

Si buscas esta perspectiva, el mirador de As Penas de Matacás, ubicado sobre las peñas homónimas, te regalará una impresionante estampa a 500 metros de altura sobre el Cañón del río Sil, uno de los espacios más reconocidos de este territorio mágico.

Aunque el invierno y el clima de estas semanas no invite al paseo, cuando las condiciones mejoren no deberías dejar pasar la oportunidad. Se trata de una de las panorámicas más populares de toda la Ribeira Sacra y estos meses ofrecen tanto una vista maravillosa como una oportunidad para disfrutar del aterdecer invernal en este lugar acompañados por el silencio del bosque.

Desde esta pasarela metálica podremos ver la frontera que forma el río entre las provincias de Ourense, con sus laderas arboladas, y Lugo, con los viñedos cubriendo sus bancales. Desde este lugar también podremos ver los embarcaderos de Abeleda (Castro Caldelas) y de Ponte do Sol (Monforte de Lemos), desde donde parten las rutas fluviales del Cañón del Sil.

Una ruta sencilla con grandes vistas

Para llegar hasta esta ubicación la mejor opción es escoger la ruta PR-G 237, una ruta circular que parte desde el centro de Castro Caldelas y nos llevará directamente hasta el Mirador de As Penas de Matacás.

Como destaca el concello de la localidad, el recorrido incluye una derivación al Embarcadero de Abeleda, y ofrece el gran atractivo de los viñedos, soutos y aldeas de pizarra negra de Paradela y Alais, el alcornoque centenario de Lugar de Arriba y las hermosas vistas al valle de Abeleda y a los bosques que rodean Castro Caldelas.

Si prefieres ir en coche, el acceso por carretera nos llevará casi hasta el mirador. Puedes tomar la carretera que va de A Estrada hacia Paradela durante poco más de siete kilómetros o coger la LU-903.