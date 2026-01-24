El tren histórico por los paisajes más espectaculares del norte: de Galicia a País Vasco en una suite de lujo

A todos nos gusta viajar y escoger los mejores lugares para exprimir al máximo nuestras vacaciones, en la mayoría de ocasiones esto implica buscar la forma más económica y rápida de llegar. Sin embargo, hay quienes ponen el foco en el viaje antes que el destino.

Si además a estas personas les gustan los trenes, el Transcantábrico Gran Lujo se convierte en una experiencia soñada: un transporte exclusivo que une Galicia y País Vasco mostrando los paisajes más espectaculares del norte de la península.

Este tren, considerado en su momento como «el tren más lujoso del mundo», fue el primer tren turístico de España y es toda una joya que aúna elegancia, lujo, confort e historia. Esta forma tan especial de viajar ya tiene fechas programadas para 2026.

Un tren con aire histórico

Este tren de lujo recorrió por primera vez las vías en 1983 y en estos más de 40 años ha asentado su posición como una de las mejores experiencias de su clase. En el 2009, la Sociedad Internacional de Viajeros del Ferrocarril lo incluyó en el ranking de los 25 mejores trenes del mundo.

«Una joya ferroviaria convertida en un lujoso hotel, con históricos vagones originales de los años 20 y suites de primera clase que aúnan la elegancia de antaño y el confort del siglo XXI», explican en su web.

Uno de los vagones salón, orientado para disfrutar de las vistas. / eltrentranscantabrico.com

Y es que quienes se suban a este ferrocarril podrán disfrutar de un viaje de ensueño por el norte de España mientras disfrutan del paisaje o tomando una copa en alguno de sus cuatro coches salones. Además, los pasajeros podrán disfrutar de una experiencia culinaria de altura en el vagón restaurante, donde el chef desarrolla platos de la cocina española con toda la calidad gourmet.

Un recorrido espectacular y exclusivo por el Norte

Durante ocho días y siete noches, podrás explorar los paisajes del norte desde una perspectiva única en un recorrido que une Santiago de Compostela y San Sebastián. Desde Galicia, el viajero recibirá una bienvenida en el Parador de los Reyes Católicos, recorrerá el casco histórico de la ciudad y podrá subir a un autobús de lujo que los llevará hasta Ferrol después del almuerzo.

Será en esta ciudad donde los pasajeros subirán al Transcantábrico en dirección Viveiro, donde pasarán la primera noche a bordo. En esta localidad, como en el resto de las de la ruta, se podrá dar un paseo o descansar antes de la cena.

Recorrido del Transcantábrico. / eltrentranscantabrico.com

La Playa de las Catedrales o los Picos de Europa son algunos de los espacios destacados que recorre el itinerario. El Transcantábrico ofrece excursiones, visitas guiadas, degustaciones y experiencias exclusivas en puntos como Oviedo, Santillana del Mar, Santander o Bilbao. Asimismo, para los que dispongan de menos tiempo, este tren cuenta con un recorrido reducido de cuatro días que nos llevará hasta Gijón.

Precios y fechas para 2026

Viajar en el Transcantábrico no es apto para todos los bolsillos. Un viaje en la Suite Deluxe puede salir por 18.500 euros por cabina doble(9.250 euros por persona) o 16.000 euros en el caso de la cabina individual. Eso sí, todas las comidas y experiencias programadas van incluidas en el precio, así como la entrada a monumentos, transportes adicionales en bus o el servicio de un acompañante plurilingüe.

En el caso de las rutas de cuatro días, el precio es de 9.400 euros para las cabinas dobles y de 8.000 euros para las individuales.

Aunque los viajes en 2025 ya han terminado, el Transcantábrico Gran Lujo ya tiene fechas para el 2026. Sus salidas desde Galicia son: