El bosque de laureles más grande de Europa está en Galicia: situado en una isla desconocida a 45 minutos de Vigo

El litoral gallego está salpicado de islas, desde pequeños peñones hasta rincones de naturalezaexuberante atrapada en unas pocas hectáreas. Esta isla, situada en la ría de Arousa, casi a los pies de la desembocadura del río Ulla, podría parecer un atolón más, pero esconde todo un tesoro en su interior.

El navegante que se acerque pronto se dará cuenta de que un muro verde cubre buena parte de sus 54 hectáreas. Si este visitante se aproxima todavía más se dará cuenta de otro detalle, un olor envolvente que parece flotar sobre la ínsula.

Se trata de la isla de Cortegada, a solo 200 metros a nado de la parroquia de Santiago de Carril (a 45 minutos de Vigo) y ese olor tiene una explicación: alberga el bosque de laureles más grande de Europa.

El bosque de laureles más grande de Europa está en la ría de Arousa

Vista de la Isla de Cortegada. / Turismo de Galicia

La isla de Cortegada contiene en su interior el bosque de laureles más grande de Europa, más de dos hectáreas que ocupan la zona norte del islote y que se levantan hasta 13 metros desde el suelo.

Su visita es una experiencia única, pues no solo el bosque de laureles es su atractivo. La exótica zona cuenta también con una antigua aldea que estuvo habitada hasta 1910, momento en que la isla fue donada al rey Alfonso XIII. Allí mismo quiso levantar un palacio que llegó a tener su proyecto ya diseñado, pero finalmente no se realizó.

Bosque de laureles / TURISMO.GAL

Con la llegada de la Segunda República, se le expropió, pero Juan de Borbón la recuperó para su dominio en el año 1958, que la vendió 20 años más tarde a la inmobiliaria "Cortegada S. A.". Esta empresa trató de construir en ella una urbanización, pero este proyecto tampoco prosperó gracias al movimiento de los locales en defensa de su patrimonio. Finalmente, tras un lento enfrentamiento judicial, en 2007 volvió a ser de dominio público.

Desde 2002, la isla de Cortegada formó parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, complejo del que también forman parte otros atolones de este archipiélago como las islas Malveiras o las islas Briñas.