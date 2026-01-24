Rutas de senderismo en Galicia: cinco opciones para disfrutar de la naturaleza en invierno

El frío de estos días puede parecer una barrera para hacer planes al aire libre. Sin embargo, nada te hace entrar en calor como una buena ruta de senderismo y, como muchas veces comentamos aquí, Galicia es todo un paraíso para quienes les gusta descubrir bosques, cascadas y miradores espectaculares.

Las lluvias y el frío renuevan la fuerza de los ríos, inundan los bosques dejan alguna de las mejores estampas de la naturaleza en Galicia. Después de meses de mucha playa y calor, los paisajes interiores se convierten en los favoritos para hacer una escapada.

Para quienes quieren planificar un recorrido por la naturaleza para pasar el fin de semana, estas cinco rutas de senderismo por Galicia son la opción ideal para disfrutar del bosque y el frío:

Ruta de Muíños do Tripes

La mágica ruta del área de Vigo que no puedes perderte este otoño. / FDV

La senda de Muíños do Tripes es perfecta para recorrer en familia, pues es de dificultad media-baja y tiene una longitud de unos 2,6 kilómetros.

El punto de partida es el área recreativa de Circos (Pazos de Reis) y el paseo transcurre junto al río Tripes, un afluente del Miño. Durante la primera mitad del recorrido contemplarás el río y los bonitos molinos de piedra, que crean un paisaje único donde tampoco faltan las fervenzas.

El paseo está salpicado por helechos, sauces, alisos y laureles a la orilla del río, mientras que la segunda mitad está plagada de pinos y matorrales de toxos o brezos. Además de los elementos naturales, la ruta está atravesada por bonitas pasarelas de madera. Sin duda, un plan ideal para disfrutar en invierno sin alejarse demasiado de Vigo.

Ruta del Cañón del río Mao

Esta ruta ofrece un reto exigente para los amantes del senderismo. / turismo.ribeirasacra.org

La ruta del Cañón del río Mao, afluente del Sil, es una opción perfecta para quienes buscan un reto exigente, pero sin pasarse. El recorrido circular de 16 kilómetros obliga a quien lo toma a contar con cierta base física -el desnivel es pronunciado-, pero está bien señalizada y su cercanía al río ofrece un clima templado la mayor parte del año.

El recorrido nos tomará unas seis horas y media, por lo que es aconsejable ir bien equipado, con agua y comida para reponer fuerzas y ropa cómoda que no moleste al caminar.

La ruta arranca desde A Fábrica da Luz, una de las primeras centrales hidroeléctricas de Galicia. Esta fábrica, construida en la década de 1910, hoy en día es un albergue en el que los más aventureros pueden descansar y preparar sus recorridos.

El recorrido pasa por el pueblo de San Lourenzo de Barxacova, donde podremos encontrar uno de los cementerios medievales más espectaculares de la comunidad. Al pasar el pueblo, el camino retoma el cauce del Mao, ascendiendo por pasarelas de madera en el tramo más vistoso de la ruta.

Ruta por las Fervenzas de Raxoi e Parafita

La llegada de las lluvias renuevan la fuerza de ríos y cascadas. / Iñaki Abella

En el municipio pontevedrés de Valga y encontramos la ruta de las Fervenzas de Raxoi e Parafita, un itinerario que aúna la belleza natural con el patrimonio rural. Un recorrido de baja dificultad apto para toda la familia.

Para garantizar el acceso de mayores y pequeños, el tramo está acondicionado con pasarelas de madera que sobrevuelan el río Valga y nos ofrecen un mirador privilegiado de los saltos de agua. Las cascadas o fervenzas que salpican el paseo son uno de los principales atractivos del lugar.

Durante el recorrido podremos encontrarnos con antiguos molinos que han pasado a formar parte del paisaje y que nos hablan de la importancia del río en la zona. Además de los senderistas, los aficionados de la fotografía disfrutan mucho este camino en el que pueden captar la diversidad botánica de Galicia sin perderse demasiado.

Entre robles, castaños y alisos encontraremos zonas de descanso ideales para hacer un pícnic o simplemente pararse a apreciar la tranquilidad del lugar.

Ruta por el puente colgante de O Xirimbao

Se trata del puente colgante más extenso de la comunidad gallega. / Turismo de Santiago

El puente colgante de O Xirimbao mide 80 metros de largo, es el más largo de este tipo en la comunidad gallega. Une las orillas de A Estrada (Pontevedra) con la localidad coruñesa de Teo, atravesadas por el río Ulla.

Ubicado en un paisaje dedicado en la antigüedad a la pesca del salmón y que a día de hoy supone uno de los lugares favoritos para visitar en familia, así como un coto de pesca muy concurrido. Al otro lado del puente se encuentra el área recreativa de O Xirimbao, una bonita zona de senderismo y de descanso bajo los árboles que es aún más espectacular durante estos meses.

En esta ruta de unos 6 Km partimos de Teo y, cruzando el río, recorreremos paisajes como una bonita carballeira o la desembocadura del río Santa Lucía en el Ulla hasta terminar llegando al área de recreo.

Senda del Río Lérez

La senda del río Lérez es otra de las rutas que se pueden realizar durante un fin de semana cerca de Vigo. Esta ruta se inicia en pleno centro de Pontevedra, en A Ponte do Burgo, y pasa después por a Illa das Esculturas, Monte Porreiro, las ruinas del antiguo Balneario do Lérez y el embalse de Bora.

Senda fluvial del río Lerez. / FDV

En total, se trata de 12 kilómetros de ida y vuelta que se puede realizar por ambas orillas del Lérez. Una travesía agradable y de muy sencilla dificultad para disfrutar de la naturaleza y los frondosos bosques de Pontevedra. Disfruta ya de unos paisajes que le han hecho merecedora de ser incluida en la Red Natura 2000.

Recomendaciones generales

Aunque durante esta época del año no tengamos que preocuparnos como en verano de los golpes de calor, lo más seguro para hacer cualquiera de estas rutas es ir bien preparado.

Lo principal será llevar ropa cómoda y resistente al agua, así como tenis de senderismo o botas de trekking para evitar resbalar en zonas húmedas y proteger el pie de la lluvia. También es recomendable llevar agua para mantenernos bien hidratados y alguna barrita energética o aperitivo para recuperar fuerzas si notamos que nos cansamos demasiado.