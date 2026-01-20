La ruta por ruinas misteriosas a un paso de Vigo: edificios del siglo XVIII en un bosque rodeado de leyendas

Galicia cuenta con parajes naturales que parecen transportarnos a otro mundo. A poco menos de una hora de Vigo, encontramos una ruta que nos lleva entre árboles centenarios y rocas cubiertas de musgo hasta descubrir las misteriosas ruinas de edificios del siglo XVIII que ahora forman parte del paisaje y las leyendas.

El clima invernal y las lluvias reverdecen los bosques gallegos y los cubren durante horas con brumas que confieren al ambiente cierto aire feérico y misteriosoa lugares como este. Es el momento ideal para que los aficionados al senderismo descubran las rutas más espectacularesde la comunidad.

Hablamos de una ruta en la pequeña aldea de A Godela, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, y de los emblemáticos edificios abandonados de este lugar conocidos como la Casa da Peste.

Historia y leyendas comidas por la naturaleza

Este particular conjunto formado por viviendas rurales de granito se remonta al siglo XVIII y su historia se ve entreverada con las distintas leyendas locales que han surgido con el paso del tiempo. Y es que el escenario invita a imaginar qué hacen allí estas casas olvidadas entre la maleza en medio de un bosque silencioso; algo que ha contribuido a su popularidad.

La casa principal del conjunto ya muestra una rareza: un pórtico con dos grandes arcos de medio punto, algo poco frecuente en la arquitectura de la época. En el dintel podemos encontrar una inscripción que apunta al año 1721 como fecha de su construcción. Otros elementos llaman nuestra atención, como el balcón con un cierre de forja, las ventanas cubiertas por rejas y el curioso peto de ánimas (santuario ubicado al pie del camino) en el que todavía se aprecian restos de policromía.

En cuanto a su particular nombre de 'Casa da Peste', su origen se remonta a una historia popular en la zona. La leyenda local habla de que fue el lugar de cuarentena de aquellas personas infectadas por la bacteria Yersinia Pestis, que causó varias pandemias a lo largo de la historia, como la Peste Negra (de 1347 a 1353 y que se estima que mató entre 80 y 200 millones de personas en Europa).

La enfermedad tuvo uno de sus últimos repuntes en Galicia durante las primeras décadas del siglo XVIII, coincidiendo con la construcción de la casa. Los detalles en la misma poco comunes en casas de la época nos dan pistas de que podría haber sido utilizada como lugar de cuarentena son las ventanas en la planta baja con rejas de forja, probablemente para prevenir que los infectados escapasen.

Desde este lugar podremos descubrir un recorrido lleno de encanto. Desde el peto de ánimas podremos seguir un sendero que nos llevará hasta el Ponte do Peso, construido en el siglo XVIII sobre el río Barbeira. Siguiendo este camino disfrutaremos de todo un tour etnográfico de la zona, pasando por hórreos, lareiras y hasta una herrería conocida en el lugar como la Forxa do Martín.