La escapada ideal para el ciclismo de montaña: un recorrido por un lago y 42 kilómetros de tramo por la naturaleza

La bicicleta todoterreno (BTT) o ciclismo de montaña es una actividad apta para los más valientes. En este deporte la naturaleza juega un papel muy importante, por lo que Galicia es el terreno ideal para encontrar las mejores rutas donde desarrollar este deporte.

En el corazón de Galicia, en concreto en el municipio coruñés de As Pontes, encontramos la Bidegorri gallega: 42 kilómetros de ruta sin asfalto alrededor del lago artificial más grande de España, todo un regalo para los amantes del ciclismo de montaña.

Bautizada con el mismo nombre del carril bici vasco, esta particular Bidegorri nació como una iniciativa desinteresada por parte de los deportistas locales. Meses de limpieza por los terrenos expropiados de la antigua mina local para conseguir un recorrido 100% ciclable con cero asfalto, un recorrido único en Galicia.

Más de 40 kilómetros de bici por la naturaleza

Los 42 kilómetros de ruta cuentan con partes muy técnicas, subidas exigentes y bajadas de infarto. Se trata de un recorrido que requiere algo de experiencia en el BTT, pero sus arroyos, la belleza del monte y la impresionante vista del lago desde el mirador que corona la ruta valen la pena.

En este mirador encontraremos una escultura en forma de corzo, Castrorroibo, relacionado con una leyenda local y hoy en día emblema de esta ruta. El recorrido parte desde la parte alta de la playa del lago artificial de As Pontes y nos encontraremos con desniveles de 1.000 metros de pendiente acumulada, por lo que se aconseja no hacer la ruta en solitario si no se conoce bien y descargar el track GPS para no perderse. El recorrido total nos llevará unas cuatro horas.

Este recorrido de cuatro horas es todo un desafío para los amantes del BTT. / Facebook

Entre bosques autóctonos, saltos de agua, pasarelas y cascadas; la ruta también es un repaso de la historia local. Muchas de las zonas que atravesaremos son terrenos expropiados en los que todavía se pueden ver restos de la explotación minera que fuera motor de la zona en el pasado.