La escapada ideal para el fin de semana: una ruta por los 'Pueblos mágicos de Galicia'

Ya sea en la costa o en el interior, recorrer Galicia te garantiza encontrar algunas de las localidades más bonitas del país. Pueblos que parecen tallados en piedra , localidades rodeadas de naturaleza o preciosas villas marineras; estos municipios propios de una postal no paran de acumular reconocimientos como destinos turísticos o de alto valor histórico y se han convertido en la opción favorita de muchos para una escapada de fin de semana.

Los Pueblos Mágicos son joyas ocultas desperdigadas por el globo y que acaparan el encanto de cada rincón de su geografía, un concepto que nace de la necesidad de preservar y valorar aquellos lugares que aún conservan su herencia cultural y natural intacta.

Además, estos pueblos suelen encontrarse alejados de las zonas turísticas más demandadas, por lo que podrás disfrutar de un fin de semana de tranquilidad en medio de la calidad y hospitalidad de sus habitantes.

¿Qué son los pueblos mágicos?

Por tanto, se puede decir que los Pueblos Mágicos son localidades reconocidas por sus atributos simbólicos, historia, belleza, gastronomía, magia y encanto que emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales. Son lugares que conservan su arquitectura, sus tradiciones y sus costumbres, que los convierten en únicos y auténticos.

Este distintivo, que se otorga en varios países, busca potenciar el desarrollo turístico y territorial de aquellas localidades que destacan por su singularidad, su entorno natural o su patrimonio cultural y etnológico.

La asociación Pueblos Mágicos de España anunció el pasado noviembre a los ganadores de sus premios regionales Pueblos Mágicos de España 2026, un concurso que destaca el pueblo con más magia de cada comunidad autónoma. En este anuncio se incluía un nuevo

¿Cuántos pueblos mágicos hay en Galicia?

La Red de Pueblos Mágicos está formada por 168 pueblos. Estos municipios cuentan con tradiciones milenarias, con productos locales de calidad o con fiestas populares que cada año invitan a participar a todos sus visitantes. A continuación te dejamos la lista de pueblos que puedes encontrar en cada comunidad:

Andalucía: 59 pueblos.

Aragón: 18 pueblos.

Asturias: 11 pueblos.

Canarias: 6 pueblos.

Cantabria: 4 pueblos.

Castilla y León: 21 pueblos.

Castilla-La Mancha: 15 pueblos.

Cataluña: 1 pueblo.

Comunidad de Madrid: 3 pueblos.

Comunidad Valenciana: 4 pueblos.

Extremadura: 10 pueblos.

Galicia: 8 pueblos.

Baleares: 1 pueblo.

La Rioja: 1 pueblo.

Murcia: 2 pueblos.

Navarra: 1 pueblo.

País Vasco: 3 pueblos.

¿Cuáles son los pueblos mágicos de Galicia?

Los pueblos escogidos como «mágicos» en Galicia son los siguientes:

Cambados.

Combarro.

Portomarín.

Ribadavia.

A Veiga.

O Irixo.

Seadur.

Padrón.

Si ya los conoces, sabrás que todos ellos son pueblos con mucho encanto y que merece la pena visitarlos. Si no lo has hecho aún, estás de enhorabuena, porque ya tienes plan: visitar los pueblos mágicos de Galicia.