La ruta secreta de Galicia que no te puedes perder: senderismo por una fraga con cascadas salvajes
Esta ruta muestra su lado más impresionante después de las lluvias, pero no es apta para todos los públicos y se recomienda ir bien preparado
Los montes gallegos albergan paisajes de películay auténticas joyas ocultas para quienes buscan descubrir la naturaleza de la región: bosques únicos, ríos y fervenzas que renuevan sus fuerzas e incluso un clima templado que invita a hacer deporte. Aunque las hay muy conocidas, existe una ruta secreta que hará las delicias de los amantes del senderismo.
Se trata de uno de los recorridos más indómitos y ocultos de Galicia. Este trayecto te llevará por una fraga y un barranco, descubriendo cascadas salvajes y ríos que corren bravos durante todo el trayecto.
Hablamos de la ruta del Valle de Cambás, en el municipio de Aranga. Este recorrido, cercano a la frontera entre las provincias de A Coruña y Lugo, es uno de los recorridos mejor valorados por los amantes del senderismo. Eso sí, no es apto para todo el mundo.
La ruta secreta por el Valle de Cambás
La ruta comienza en Ponte Aranga y tiene una longitud de unos 12 Km ida y vuelta. Como comenta la influencer de rincones de Galicia, Cristabel de Viaje, se trata de «un recorrido complejo y técnico que te lleva a descubrir los secretos mejor guardados del Valle de Cambás».
El camino te llevará a través de «la densa y frondosa Fraga das Barbudas», pasando por las impresionantes fervenzas da Palanca y llegando hasta el Barranco da Loba. Esta última etapa puede evitarse, ya que la exigencia y la dificultad de ese tramo lo convierten en apto solo para los más expertos.
Como explica la creadora de contenido en su vídeo, desde esta ruta, pasando por «un terreno abrupto y pedregoso», podrás llegar hasta la fervenza de Castro Rodicio, una de las más misteriosas y mágicas de Galicia. La ruta acompaña el curso del río Cambás, en algunos tramos resulta muy resbaladizo, por lo que se recomienda ir muy bien equipado antes de aventurarse en este camino.
Aunque se trata de una ruta ideal para el verano y el otoño, lo mejor es asegurarse de que el caudal del río está bajo antes de emprender esta aventura.
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Marcos, el niño de 6 años que trajo 20 millones de euros a Marín
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- ¿La melatonina es perjudicial?