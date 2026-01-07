El habitante más longevo del Camino de Santiago: 800 años viendo peregrinos en uno de los pueblos más bonitos de la ruta
Ubicado en uno de los tramos más amables y con mejores paisajes del Camino Francés, National Geographic señala a este veterano como una parada obligada para los peregrinos
El Camino Francés, una de las rutas más transitadas de la ruta jacobea, sigue teniendo joyas ocultas que la mayoría de peregrinos pasan por alto. La popular publicación National Geographic rescata uno de los tesoros más sorprendentes que esconde el Camino de Santiago.
El primer tramo por Galicia de este camino muestra un paisaje amable. Como señala la revista, entre «laderas suaves» y «aldeas de pizarra», quienes van completando su Compostela se encuentran con todos los servicios que necesitan y el ritmo calmado del interior de Lugo.
En un pequeño núcleo lucense, rodeado por prados y con los imponentes bosques de la Serra do Oribio de fondo, encontramos al habitante más longevo del Camino de Santiago: «un árbol monumental de más de ocho siglos» que saluda cada año a miles de peregrinos.
El habitante más antiguo del Camino de Santiago
Se trata de la Castiñeira de Ramil en el pueblo de Triacastela, un castaño común con más de 800 años y casi nueve metros de perímetro. Situado al pie del Camino, desde hace unos años este espécimen forma parte del Catálogo gallego de Árboles Singulares; lo que le garantiza su protección y cuidado.
«Copa amplia, tronco veterano y una sombra que se ha convertido en parada breve -y muy fotografiada- para quien llega desde O Cebreiro», así describe National Geographic a este gigante que maravilla y sorprende cada año a quienes recorren las calles de Ramil, la aldea que sirve como antesala de Triacastela.
Sobre esta aldea, la revista destaca que funciona como un «umbral» o «pasillo rural» que indica un cambio de ritmo y paisaje para quienes llegan desde O Cebreiro. Las casas de pizarra alineadas con el trazado jacobeo y los prados que la cercan la convierten en una parada ideal para descansar y reponer fuerzas.
Triacastela, un pueblo rodeado de color en el Camino
Además de su anciano árbol, Triacastela cuenta con otros atractivos que cautivan al peregrino. National Geographic destaca la iglesia de Santiago: «con planta románica y reformas del XVIII: fachada y torre de 1790, ábside románico y piedra de pizarra como primer material. Es una pausa perfecta para sellar la credencial».
En esta localidad, quien recorre el camino encuentra un espacio pensado para su descanso y disfrute mientras se prepara para la siguiente etapa. Ubicada entre la bajada de O Cebreiro y la salida a Sarria, aquí podrás encontrar «paseos sencillos a aldeas próximas», «vistas hacia la sierra de Oribio» y multitud de cafeterías y restaurantes en los que disfrutar de un buen cocido gallego o una carne a la brasa.
Desde la revista recomiendan evitar los picos del verano, cuando la afluencia de peregrinos sube de forma considerable. Además, las temperaturas suaves durante la mayor parte del año (aunque el invierno puede ser particularmente frío) nos permite disfrutar de los colores y el aspecto imponente de los robles, castaños y abedules que pueblan la sierra de Oribio.
«Triacastela funciona porque todo encaja: una iglesia románica interesante para visitar, una plaza céntrica muy agradable y un castaño protegido a un paseo del centro», explica el artículo.
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Marcos, el niño de 6 años que trajo 20 millones de euros a Marín
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- La pequeña aldea a un paso de Galicia que parece sacada de un cuento: casas de piedra, balcones de madera y un entorno natural único