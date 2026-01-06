El mirador más espectacular de Galicia: vistas a tres rías desde el Stonehenge gallego

Las tierras gallegas albergan paisajes de ensueño repartidos por distintos puntos de su geografía. Desde increíbles playas y bosques de cuento hasta conjuntos megalíticos que nos lleva a imaginar el pasado remoto de este territorio mágico.

Esta arquitectura de piedra, en la que se incluyen dólmenes, mámoas y menhires; pueden encontrarse repartidas por toda la geografía gallega y forman parte de la identidad de la región y uno de sus reclamos más populares. Pero si hay un plan popular en esta región eso es descubrir nuevas rutas de senderismo y espectaculares miradores desde los que disfrutar de la imponente naturaleza gallega.

En la provincia de Pontevedra, a solo una hora de Vigo, encontramos un lugar que parece sacado de un mito y que une estos dos elementos, vistas espectaculares y antiguas estructuras de piedra: Portalén o Porta do Alén, en la cima del monte Seixo.

Un espacio mitológico rodeado de modernidad

Situado entre los municipios de Cerdedo-Cotobade y A Lama, el monte Seixo alberga dos enclaves muy vinculados a la mitología y las antiguas tradiciones de Galicia. En la cumbre de este lugar, en un espacio que apenas parece tocado por el hombre, encontramos el conjunto de Portalén y el Marco do Vento. El propio nombre de Porta do Alén nos da una pista clave sobre la consideración mítica que ha tenido este espacio durante siglos, el de una puerta al más allá.

Vista de Portalén nevado. / José Valdivia

La estructura que más llama la atención del lugar es la ventana formada por grandes bloques de granito, coronados por una piedra redondeada que compone un dintel. Su colocación perfecta hace complicado imaginar que se trata de una formación natural, lo que indefectiblemente llevó a la creación de múltiples leyendas a su alrededor. La más popular de estas historias habla sobre cómo se debe cruzar esta puerta de norte a sur para que el viento nos traiga las voces de los difuntos.

La presencia de este espacio natural, fruto de procesos geológicos, choca de frente con la modernidad que lo rodea. El viento que alimenta las leyendas sobre poder escuchar las voces de los muertos es el mismo que alimenta los molinos de los montes aledaños y que nutren de energía eólica la zona.

El Marco do Vento y el Mirador de las Tres Rías

Marco do Vento en el monte Seixo. / terrasdepontevedra.org

Portalén no es el único espacio llamativo del monte Seixo, el Marco do Vento también acapara miradas. Una piedra vertical de más de seis metros de altura que parece un imponente menhir. Su nombre también hace referencia a los fuertes vientos que recibe esa zona.

Más allá de estas curiosas estructuras, quienes visiten este lugar no pueden perderse las vistas del Mirador de las Tres Rías. Desde este lugar podrás disfrutar de una panorámica de las Rías Baixas: la de Vigo, Pontevedra y Arousa.