El pueblo de Asturias al que solo puedes acceder desde Galicia por un impresionante puente colgante

A Galicia y Asturias las unen muchas cosas. Ya sea su tradición, su amor por la gastronomía o por contar con algunos de los mejores espacios naturales de España, ambas comunidades parecen compartir una esencia. Existe un pequeño y recóndito pueblo de Asturias que esconde una gran peculiaridad y profundiza todavía más esta unión con la comunidad gallega: solo se puede acceder a él a través de un puente colgante desde Galicia.

Situado dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, su encanto te atrapa desde el primer momento, ya que para entrar tendrás que atravesar a pie la pasarela de más de 80 metros de longitud que, suspendida sobre el río Navia, parece separarlo del resto del mundo.

Este particular pueblo pertenece a la parroquia de Sena (en Ibias) y se sitúa a unos 280 metros de altitud en un paraje natural impresionante y por el que discurren numerosas rutas de senderismo.

Un lugar aislado del mundo

Se trata de Riodeporcos, una localidad pintoresca que aún conserva algunos ejemplos de arquitectura tradicional y cuyo punto central es la Capilla de San Roque.

La mejor forma para conocerlo es callejear entre sus robustas casas de piedra y frondosas parras, las cuales te protegerán del sol en los días más calurosos y del frío durante el invierno.

Al llegar a la parte más alta del pueblo encontrarás una casa rural con palomar y bodega, una alternativa perfecta para alojarse y disfrutar de su entorno rural.

La antigua casa rehabilitada, conocida como Chao de Castro, dispone de un total de cuatro habitaciones con capacidad para ocho personas, así como la mencionada bodega, comedor y tienda.

Desde este punto más alto también arranca una de las rutas más espectaculares de la zona: el Desfiladero de Bustelín, que te permitirá acercarte a pueblos como Peneda y Busto o a las aldeas abandonadas de Bustelín y Penedela.

Cómo llegar a Riodeporcos

Actualmente, la forma más sencilla de acceder a Riodeporcos es desde Galicia. Concretamente, desde A Fonsagrada, circulando por la LU-P-1908 que conecta con el puente colgante tras atravesar las localidades de Liñares de Bidul, O Vilar da Cuiña, A Fornaza y Arexo.

Una vez en el puente, recuerda que tendrás que atravesarlo a pie durante unos 80 metros de largo. La otra alternativa para llegar es desde la propia Asturias, mucho menos recomendable por el tipo de vía: una pista de tierra llena de curvas.

Hasta aquí todo lo que debes saber sobre Riodeporcos. Sin duda, un remanso de paz cuya mejor forma para descubrirlo es acercándote y hacerlo por ti mismo. Y tú, aún no has estado?