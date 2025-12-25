El plan familiar perfecto para estos días: un parque natural lleno de animales, tirolinas y paseos a solo media hora de Vigo
Un lugar perfecto para desconectar en la naturaleza y disfrutar de un paseo para bajar las comidas de Navidad
Con el arranque de las cenas y comidas navideñas, muchas personas buscan planes para salir de casa, despejarse y disfrutar de un tiempo en familia mientras aprovechan para bajar los langostinos y los turrones.
En Vigo existen muchas zonas en las que conectar con la naturaleza, alejándose del ruido y el ajetreo de la ciudad. Pero si ya si los conoces todos, hoy te proponemos un plan diferente que podrás hacer con toda la familia.
Un lago cargado de actividades para visitar en familia
A media hora de Vigo, entre los municipios de Vilaboa y Marín se encuentra el Lago de Castiñeiras, un magnífico paraje para pasar un día en plena naturaleza y que constituye un verdadero paraíso natural destacable por la riqueza de su flora y fauna.
Pasar un día en este lugar te transportará a un escenario de ensueño. Además de diferentes rutas y mucha naturaleza, podrás disfrutar de un paseo rodeado de diferentes animales como caballos salvajes, patos y hasta burros. Un plan para que mayores y pequeño se pierdan entre su variada flora.
A lo largo de todo el espacio, que está abierto todos los días del año, te irás encontrando mesas para comer o tirolinas en las que pasar un día de diversión si la lluvia lo permite.
Cómo llegar al lago de Castiñeiras
Se llega desde las carreteras locales que comunican el parque con los ayuntamientos de Marín, Vilaboa, Moaña y Pontevedra. Sus entradas más habituales son a través de Estrada PO-101 (indicación Castiñeiras) o por Figueirido subiendo hasta la carretera PO-103.
