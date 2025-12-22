La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película

Galicia alberga paisajes espectaculares repartidos por distintos puntos de su geografía. En los últimos años, las zonas interiores de la región se han convertido en un gran reclamo turístico para quienes buscan una experiencia en la naturaleza.

La Ribeira Sacra ofrece una gran variedad de rutas y miradores en los que disfrutar de sus vistas, vinos, la desconexión y el relax de los lugares menos frecuentados por los turistas. Una de las opciones que ofrece este lugar es una ruta circular de 16 kilómetros por un afluente del Sil que te permitirá disfrutar de paisajes sacados de una película de aventuras mientras cruzas el río sobre preciosas pasarelas de madera.

La espectacular ruta del Cañón del río Mao

La ruta del Cañón del río Mao, afluente del Sil, es una opción ideal para quienes buscan un reto exigente, pero sin pasarse. El recorrido circular de 16 kilómetros exige contar con cierta base física -el desnivel es pronunciado-, pero está bien señalizada y su cercanía al río ofrece un clima templado la mayor parte del año.

El recorrido nos tomará unas seis horas y media, por lo que es aconsejable ir bien equipado, con agua y comida para reponer fuerzas y ropa cómoda que no moleste al caminar.

#PasarelasDelRíoMao #RibeiraSacra #PlanesPorGalicia #SenderismoGalicia #EscapadasNaturales #ViajesConEncanto #RutasFacilonas ♬ Dreams of Nature - Mystical @miniontoures 🏞️ ¿Buscas una ruta corta, fácil y alucinante en Galicia? 🚶Te llevamos a las Pasarelas del río Mao, una aventura natural entre cañones, bosques y miradores en plena Ribeira Sacra. 🔹 Irás por pasarelas de madera 🔸 Dificultad baja (aunque hay cuestas y escaleras) 🔹 Inicio: Área recreativa de A Fábrica da Luz 🔸 Ideal para una escapada de medio día 🔹 Naturaleza, aire puro y paisajes de 10 💪 Los Minions viajeros la hemos hecho ya... ahora te toca a ti. ℹ️ Si quieres ampliar la ruta puedes hacer la Ruta del Cañón del Mao, una ruta circular de 16,5 km. 🔐 Guarda este vídeo si quieres incluir esta ruta en tu próximo viaje por Galicia y etiqueta al compi de caminatas con quién te gustaría hacerla. #MinionTour

La ruta arranca desde A Fábrica da Luz, una de las primeras centrales hidroeléctricas de Galicia. Esta fábrica, construida en la década de 1910, hoy en día es un albergue en el que los más aventureros pueden descansar y preparar sus recorridos.

Esta necrópolis medieval con varias tumbas excavadas en la roca es una de las mejor conservadas de Galicia. / Turismo de Galicia

El recorrido pasa por el pueblo de San Lourenzo de Barxacova, donde podremos encontrar uno de los cementerios medievales más espectaculares de la comunidad. Al pasar el pueblo, el camino retoma el cauce del Mao, ascendiendo por pasarelas de madera en el tramo más vistoso de la ruta.