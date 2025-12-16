La iglesia más antigua de Galicia a solo hora y media de Vigo: arquitectura única y vistas espectaculares

En algunos rincones de Galicia se puede respirar la antigüedad, la historia y las leyendas que acompañan a esta tierra. Entre playas, acantilados y bosques aún más antiguos, algunos edificios son la prueba de la riqueza cultural de esta región de la península. Uno de los mejores ejemplos de esto es la iglesia de Santa Comba de Bande (Ourense), la más antigua y espectacular de Galicia.

La espectacularidad de este santuario no viene de los alardes arquitectónicos, todo lo contrario, destaca su poco tamaño y austeridad. Lo increíble del edificio es lo bien conservado que está y la ubicación en la que se encuentra, rodeado de termas, naturaleza y ruinas romanas.

Los influencers Sergio y Daya (Galidrone), muestran en un vídeo a través de TikTok todo lo que no debes perderte en esta curiosa iglesia.

Una iglesia visigótica rodeada de leyendas

«Ni imaginarías que existe porque es humilde y austera», comenta Sergio en el vídeo. Como explica, se trata de un templo visigótico que data del año 675, con planta de cruz griega y «dimensiones ridículas»; ya que su planta está inscrita en un rectángulo de 12 por 18 metros.

Otra de las cosas que destaca el influencer es su «estado de conservación extraordinario». Esto se debe a que una vecina del pueblo se encarga de forma voluntaria de cuidarla y abrirla para quienes desean visitar esta «joya cultural».

La Iglesia visigótica de Santa Comba de Bande fue construida alrededor del año 675 y es uno de los templos visigodos mejor conservados de toda España. Hay un cartel con un número de teléfono al que puedes llamar una vez que estás allí y te vienen a abrir la iglesia. A partir de las 10 de la mañana. Tiene un coste, a modo de donativo para el mantenimiento, de 1€. (Menores de 14 años gratis). Como extra tienes cerquita el embalse de As Conchas, con un campamento romano y unas termas espectaculares. Un lugar único donde historia, arte y espiritualidad se unen en plena naturaleza gallega.

El interior de la iglesia está cargado de historia, ya que conserva el sepulcro de San Torcuato «y una arquitectura visigoda intacta desde hace más de 13 siglos». El creador de contenido resalta las leyendas que rodean al lugar e insta a la «responsabilidad de todos» de conservar este edificio.

Además del sepulcro, podemos encontrar un fresco del siglo XVI y dos aras romanas (altares portátiles de piedra, monolíticos y con forma de pedestal o columna) dedicadas a Júpiter y Marte.

30b4d6 e16b042f2ced4a65b3493f038a84306e / Concello de Muíños

Entre las leyendas más populares está la del propio santo. Su sepulcro era objeto de peregrinación en la Edad Media porque Torcuato era uno de los discípulos de Santiago que se encargó de llevar el ataúd del santo hasta Compostela. Según la creencia popular, en una de las paredes que rodean el sepulcro hay un hueco con forma de mano que debes tocar durante tu primera visita para que San Torcuato te conceda tres deseos.

Un mirador espectacular y ruinas romanas

Si te acercas hasta Bande, los puntos de interés no terminan en la iglesia. A solo cinco minutos encontramos las termas romanas de Bande, unas piscinas en las que el agua siempre está entre los 36 y los 48 Cº y que forman parte del complejo romano de Aquis Querquennis.

A solo diez minutos desde la iglesia encontramos el Mirador del Xurés. También conocido como Mirador de Sordos, desde este lugar tendremos unas vistas espectaculares del valle del Limia y en concreto el Parque Natural de Serra do Xurés-Baixa Limia, una para imprescindible para los amantes de la naturaleza.