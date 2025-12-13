El monasterio más increíble de Galicia para una escapada en otoño según Viajar: a media hora de Vigo y puedes alojarte en él

Después de un verano de calor y playa, el otoño es la oportunidad ideal para tener una escapada tranquila, rodeados de naturaleza y experimentando un ritmo de vida distinto del habitual. Esto es lo que nos propone la revista Viajar: cambiar el hotel o el Airbnb por un monasterio increíble a solo 39 minutos de Vigo.

En la comarca del Salnés, ubicado en pleno corazón de las Rías Baixas, encontramos un edificio con casi mil años de historia, habitado por monjas y que ofrece la oportunidad de «empaparse de una cultura monástica de cientos de años».

Hablamos del Monasterio de Santa María de Armenteira, en Meis (Pontevedra), un complejo cisterciense fundado en el siglo XII rodeado de bosques, arroyos y rutas perfectas para los amantes del senderismo.

Qué ofrece el Monasterio de Armenteira

La localidad pontevedresa de Meis cuenta con «una joya del románico gallego y uno de los destinos más especiales de las Rías Baixas». La iglesia románica del monasterio «impresiona por la sencillez de su punto central y el juego de luces que entra por el rosetón de la fachada». Otro hito arquitectónico es su claustro, construido entre los siglos XVI y XVII, rodeado de columnas que enmarcan «un jardín cuidado al detalle».

Además de la belleza del edificio, la portería del monasterio sirve como tienda en la que podremos encontrar jabones, licores, miel y dulces tradicionales realizados a mano por las religiosas. Combinado con sus miradores con vistas a la comarca del Salnés y al valle de Armenteira, este espacio se convierte en toda una experiencia para el visitante.

El claustro ofrece una vista al cuidado jardín así como un espacio perfecto para la desconexión. / monasteriodearmenteira.es

Pero si por algo destaca el Monasterio de Armenteira es por su hospedería. Con capacidad para solo 25 personas, el lugar ofrece habitaciones sencillas y cómodas, todas con baño privado y la garantía de pasar unos días inmerso en la calma de la vida monacal. Además, los huéspedes pueden participar en tareas comunes, siguiendo unos horarios establecidos y disfrutando de un menú casero elaborado por las hermanas.

Las habitaciones son individuales, dobles o triples, con unas tarifas que van desde los 60 a los 90 euros por día, todas a pensión completa.

Leyendas locales y una oportunidad para los senderistas

La revista recoge la leyenda que rodea la fundación del monasterio: «Cuentan que Ero, un caballero de la corte de Alfonso VII, pidió a la Virgen un hijo y recibió, en sueños, la promesa de tener descendencia espiritual. Así fundó Armenteira con la ayuda de monjes enviados por San Bernardo de Claraval». Según esta leyenda, el caballero se dejó hipnotizar por el canto de un pájaro y, al regresar, habían pasado dos siglos.

Su ubicación lo convierte en una parada ideal para los amantes del senderismo. / monasteriodearmenteira.es

Pero las curiosidades no terminan ahí. Tras la Desamortización de Mendizábal en 1837, el complejo quedó abandonado y estado ruinoso. No sería hasta los años 60 del siglo XX cuando el hijo de Valle-Inclán impulsó su restauración. Esta iniciativa, combinada con la labor de la asociación Amigos de Armenteira y la llegada de monjas desde Navarra, consiguió devolverle la vida al lugar.

Hoy en día, podremos llegar hasta el monasterio en coche en poco más de media hora desde Vigo o en unos 45 minutos desde Santiago, pero su ubicación lo convierten en un punto de descanso ideal para los amantes del senderismo. Podremos llegar hasta el lugar «disfrutando de la Ruta de Pedra e da Auga, un sendero de 6,5 kilómetros que sigue el curso del río Armenteira entre molinos restaurados, bosques y el propio sonido de la naturaleza».