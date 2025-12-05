Una ruta imprescindible para este mes: un paseo sencillo por un río entre antiguos molinos

Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, muchas personas apuran estos últimos fines de semana del año para disfrutar de la tranquilidad antes de empezar con las reuniones familiares. Si piensas en desconectar, esta época del año resulta ideal para optar por el senderismo.

Los bosques respiran de nuevo con las lluvias y los arroyos ganan fuerza, un paisaje ideal para descubrir recorridos como esta ruta entre molinos a media hora de Vigo ideal para toda la familia.

Las frondosas tierras gallegas se prestan para estas pequeñas escapadas en las que el deporte y la desconexión se dan la mano. Si buscas algo así, la Ruta de los Muíños de Samieira, en el municipio pontevedrés de Poio, puede ser la alternativa ideal para el próximo fin de semana.

Un recorrido sencillo y para toda la familia

El nombre de la ruta nos deja claro lo que podemos encontrar en este recorrido. A lo largo de los 5,5 kilómetros de paseo (unas dos horas ida y vuelta) nos encontraremos con hasta 23 molinos en distintos estados de conservación. Muchos de ellos han sido restaurados y podremos verlos funcionar tal y como lo hacían cuando fueron construidos.

Saliendo desde la Plaza de Alfredo Romay, en Samieira, la naturaleza no tardará mucho en cobrar protagonismo en este camino. La mayor parte del tramo lo haremos acompañando el curso del río Freiría o 'Arroyo de los Muíños'.

Según cuenta la historia local, el nombre de este río refiere a la palabra 'fraile', ya que se supone que un noble que había tomado los hábitos construyó un pequeño convento en el nacimiento de este caudal. Pero no recomendamos pasar mucho tiempo buscando este convento, puesto que hoy por hoy no queda ningún rastro de su existencia.

Este recorrido resulta ideal para hacer con niños o mascotas gracias a lo bien señalizado que está y la escasa dificultad del tramo. Además, descubrir estos molinos es toda una oportunidad para conocer la historia local y cómo estos edificios formaban parte del día a día de los vecinos de esta parroquia.