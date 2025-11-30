El yacimiento romano más singular de Galicia: a hora y media de Vigo y cerca de un espacio natural único

Cerca de la frontera entre Galicia y Portugal, a poco más de hora y media de Vigo, encontramos uno de los yacimientos romanos más singulares de la región. Hablamos del campamento romano de Aquis Querquennism, en el municipio ourensano de Bande.

Este espacio, ubicado en un punto estratégico del valle del Limia, estuvo activo hasta el siglo II y está asociado a la Vía Nova, la calzada que unía los centros romanos de Bracara Augusta (Braga) y Asturica Augusta (Astorga).

Este destacamento permanente del Imperio Romano tiene un gran valor histórico y cultural, además de su dimensión militar, el yacimiento muestra la importancia del asentamiento para la logística de la región.

Un campamento con mansión y termas

Situado en la que hoy es la parroquia de Porto Quintela, los visitantes podrán apreciar la planta rectangular del campamento, los restos de sus murallas de piedra (más de 3 metros de grosor y hasta 5 de altura en su momento) y el lugar en el que se levantaban sus puertas monumentales.

Dentro del recinto, encontramos vestigios de los principales edificios en este tipo de asentamientos: cinco barracones con capacidad para 800 soldados, dos grandes graneros, un hospital militar, el cuartel general y edificios utilitarios como letrinas o cisternas para recoger el agua.

Este enclave cuenta con un balneario y una mansión. / Turismo de Galicia

Pero si hay un elemento que convierta este yacimiento en un espacio único es su balneario. Cerca de la zona conocida como O Baño, los romanos construyeron un sistema para aprovechar las aguas termales de la zona y levantar un espacio para el descanso y la recuperación de sus soldados

Además, cerca del recinto militar encontramos los restos de una mansión viaria, un edificio concebido como hospedería para quienes viajaban por la Vía Nova.

Qué hacer en Bande: la iglesia más antigua de Galicia y un parque natural espectacular

Además de este espacio declarado Bien de Interés Cultural en 2018, la zona de Bande ofrece mucho para hacer a sus visitantes. Sin ir más lejos, en el mismo municipio, encontramos la iglesia más antigua de Galicia: la iglesia de Santa Comba de Bande.

Esta iglesia visigótica del año 675 es una de las paradas obligadas en esta región de la Baixa Limia, donde también encontramos las termas del río Caldo, un paraíso para los amantes del turismo termal.

Si decides llegar a Bande pasando por Portugal, podrás bajar hasta Ponte de Limia y cruzar el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, un parque natural transfronterizo con unas vistas espectaculares. Las carreteras que cruzan el parque te llevarán de montaña en montaña disfrutando de un paisaje que se quedará grabado en la retina.