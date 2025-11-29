El pueblo celta de Galicia que esconde una de las vistas más espectaculares de España: «Tenéis que venir aquí cien por cien»

Galicia es una tierra donde el paisaje y la historia forman parte de una misma identidad. No es extraño encontrar iglesias o yacimientos en ubicaciones sorprendentes para los visitantes, así como ubicaciones que quitan el aliento con su particular belleza.

La geografía gallega está repleta de rincones mágicos, desde playas paradisíacas hasta acantilados impactantes. La belleza de su litoral puede apreciarse desde cerca, pero a veces vale la pena alejarse un poco para tener una perspectiva única; ahí es donde triunfan sus miradores.

En A Guarda (Pontevedra), un pueblo a tan solo cincuenta minutos de Vigo, encontramos los restos de un asentamiento celta y, desde allí, una de las vistas más espectaculares de España.

Un mirador para disfrutar del Miño

El creador de contenido, David Cuevas, ha visitado este pueblo pontevedrés en uno de sus viajes por Galicia. Este pueblo, situado justo en la frontera con Portugal, ha sorprendido al creador de contenido con sus playas y su gastronomía.

En un vídeo subido a TikTok, Cuevas muestra el puerto local, donde se celebra la famosa Fiesta da Langosta, y recomienda a sus seguidores probar las distintas preparaciones de este marisco en los establecimientos de la zona.

Después de enseñar el pueblo, el tiktoker muestra el plato fuerte del vídeo: el castro de Santa Trega. «Tres euros me han metido por subir», señala Cuevas. Y es que para acceder a la cima del monte y disfrutar paseando por su espectacular poblado celta, los turistas deben abonar esta cantidad.

Sin embargo, pronto queda claro que la subida merece la pena. «Estoy flipando», comenta Cuevas mientras recorre el yacimiento y mostrando por dentro las típicas viviendas de planta redonda castrexas. Como broche del vídeo, el tiktoker se queda sin palabras para describir las espectaculares vistas desde el mirador de Santa Trega: la desembocadura del río Miño, Portugal al otro lado y la inmensidad del Atlántico de frente.

Se trata de uno de los conjuntos arqueológicos más populares de Galicia. / FDV

Qué hacer en A Guarda

La Fiesta da Langosta se ha convertido en uno de los eventos más populares de la zona, pero si no podemos acudir cuando se celebra, los restaurantes y bares locales nos ofrecen buenas alternativas. La gastronomía de A Guarda es un claro ejemplo de la importancia del mar en la comida gallega, por lo que podremos probar los mariscos y pescados de la zona en la mayoría de locales.

Su cercanía con la vecina Portugal ha provocado que las comunidades a ambos lados del Miño hayan estado siempre muy relacionadas. Prueba de esta buena relación es el ferry Santa Rita de Cassia, una embarcación que ha vuelto a funcionar este verano y que une A Guarda con el pueblo portugués de Caminha. Este ferry es una buena oportunidad para pasear por Caminha aprovechando nuestra visita por A Guarda.