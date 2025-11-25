La ruta de senderismo que no puedes perderte este mes: una casacada de casi 50 metros y un recorrido para toda la familia

El otoño es la época ideal para conectar con la naturaleza y descubrir las rutas más bonitas de Galicia. Durante estos meses, los amantes del senderismo no pueden dejar de descubrir una de las cascadas más espectaculares de la comunidad oculta en la comarca de Ferrol.

Este itinerario sencillo está en el municipio coruñés de Neda, antaño conocido por su puerto comercial y famoso hoy en día por su delicioso pan artesano, resulta ideal para hacer con toda la familia. Hablamos de la cascada de Belelle.

Una ruta sencilla con vistas espectaculares

La cascada o fervenza del Belelle es una de las más gran­des y espectaculares de Ga­licia. El agua se precipita en una pared granítica desde 45 metros de altura, siendo una de las mayores de la comunidad y su fácil acceso, así como la belleza del itinerario, la han convertido en uno de los destinos favoritos para los senderistas gallegos.

El recorrido sale desde el Pazo de Isabel II, donde encontraremos un parking para dejar nuestro vehículo, y dibuja un trazado circular de unos 10 kilómetros que acompaña el discurrir del río Belelle por bosques autóctonos.

La primera parte del camino pasa por el molino de A Barcia y la pequeña central hidroeléctrica, un vestigio de la historia del lugar que ha pasado a ser parte del paisaje. Llegado a este punto, el visitante podrá decidir si ir directo al pie de la cascada, subir hasta un mirador de madera desde el que podremos disfrutar de una vista en altura de la cascada o seguir las indicaciones en la central y llegar hasta el mirador de Viladonelle; un recorrido más largo pero sin mayores exigencias.

El camino remonta un antiguo canal con el que se abastecía la central para luego descender hasta el salto de agua. En la base de la cascada encontraremos pozas naturales. Su entorno es de gran belleza y alto valor ecológico y pai­sajístico, rodeada de fragas y sotos de castaños.