La ruta ideal para este otoño: uno de los rincones más bonitos de Galicia en el corazón de Lugo

La bajada de las temperaturas y la vuelta a la rutina crea el contexto perfecto para que los amantes del senderismo retomen sus escapadas de fin de semana para redescubrir los rincones más bonitos de Galicia. La provincia de Lugo ofrece una ruta ideal para este otoño para quienes busquen un reto con el que disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la región.

Los bosques y los ríos de Galicia crean recorridos únicos en los que podemos disfrutar de la biodiversidad y la calma propias de estos espacios naturales. Aunque el turismo se concentra en la costa, cada vez son más los que se aventuran en el interior para descubrir el rico patrimonio de la zona.

Lugo ofrece multitud de recorridos aptos para todo el mundo, desde rutas sencillas y con poco desnivel para los principiantes, hasta caminos más exigentes para los más experimentados. El sendero Miño-Eo está considerado como de dificultad media-alta, pero el reto vale la pena para experimentar sus espectaculares paisajes.

El sendero Miño-Eo: uno de los recorridos más bonitos de Galicia

El itinerario del sendero Miño-Eo cubre 18 kilómetros y tiene una duración estimada de cinco horas y media, con un desnivel de 800 metros. Esta ruta nos permitirá conocer el nacimiento del Miño en el corazón de un bosque gallego con un ambiente mágico.

La naturaleza salvaje de la zona es uno de los principales atractivos de este recorrido. Desde la fauna que pasea libre por este camino como caballos, vacas, corzos, zorros, liebres o jabalíes; hasta preciosos ejemplares de árboles autóctonos de Galicia.

En nuestro recorrido podremos encontrarnos con la fauna gallega en plena libertad. / Wikiloc

El recorrido parte desde el pedregal de Irima. Allí encontraremos un área de descanso y un espacio para dejar nuestro coche. A medida que avancemos podremos comprobar que el camino está señalizado de forma clara con carteles que nos dirigirán hacia los principales puntos de interés del camino, como la cascada de A Mexadoria.

El tramo hasta la cascada exige cuidado e ir correctamente calzado para evitar lesiones, pero la belleza del lugar compensa la fatiga. Otro de los hitos que podremos descubrir en el sendero es la central eléctrica de A Treita, junto al río Eo. En esta zona podremos encontrar robles, abedules, castaños, nogales, cerezos y pinos que visten al bosque con sus mejores galas durante los meses de otoño.

Si no nos vemos preparados para cubrir todo el sendero, podemos dividir la ruta en dos itinerarios circulares que encontraremos perfectamente señalizados. Además, como comenta el Concello de Meira, podremos realizar el camino a pie, en bicicleta e, incluso, a caballo.

Cómo llegar al sendero Miño-Eo

Desde Vigo, el recorrido puede ser un poco largo, ya que se encuentra a algo más de dos horas y media. Desde la AP-9, pasaremos a la A-6 hasta la salida 497. Desde allí seguiremos por la N-640 hasta Meira. Desde allí la llegada al pedregal de Irima no tiene pérdida.