Ni Combarro ni Piornedo: este es el pueblo gallego con mayor número de hórreos

Cuatro pilares de piedra que lo levantan del suelo, planta rectangular y una cubierta a dos aguas, pensados para proteger el maíz y el trigo de la humedad y los ratones: un hórreo. Estas sencillas estructuras se han convertido en todo un icono de la cultura y el imaginario gallego, pero en el pueblo de A Merca (Ourense) su protagonismo es todavía mayor, ya que se trata del pueblo con mayor número de hórreos de Galicia.

El valor patrimonial de estas estructuras es innegable, recogen el pasado agrario de la región y son una muestra de su arquitectura popular; pero en los últimos años también han destacado por su valor turístico, reconvirtiéndose en espacios que se pueden utilizar para el descanso o para el ocio.

En esta aldea perteneciente al municipio de Celanova estos edificios se conocen como canastros y cuentan con un espacio que conforma un auténtico bosque de hórreos que merece la pena visitar.

Un bosque de hórreos salvados por los vecinos

Este pequeño pueblo ourensano no solo cuenta con la mayor concentración de hórreos de Galicia y de España, también es la segunda localidad de Europa con mayor número de estas estructuras, solo por detrás de Lindoso en Portugal.

A Merca concentra sus 34 hórreos en la zona conocida como Camiño da Feira, con todos dispuestos en filas que se adaptan a la pendiente y se orientan de norte a sur. Aunque los materiales que los componen son los mismos, cada uno tiene su rasgo distintivo.

Como cualquier otro pueblo gallego, cada familia tenía su hórreo cerca de su casa, pero esto cambió en los 70. Con motivo de unas obras, se le pidió a los vecinos que movieran sus hórreos. Para cumplir con la petición, éstos exigieron que se restauraran todos y se reubicasen en un mismo lugar; lo que dio origen al conjunto actual, hoy en día declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Estos canastros son característicos del estilo limián (de la comarca de A Limia), techados con madera y elevados sobre pilares de piedra. Pero los hórreos gallegos se prestan a interpretaciones en cada región: tejados de pizarra, distintos tipos de soportes, tejados prolongados formando una especie de porche... Acercarse a estos edificios es una gran forma de adentrarse en la historia y las tradiciones de una región mágica como es Galicia.

Qué ver en Celanova

Además de los hórreos de A Merca, la zona de Celanova tiene mucho que ofrecer a quien la visite. A solo siete minutos del pueblo encontramos la ruta Canal do Ruca, un recorrido que sigue un canal de piedra construído en los años 30 como parte de un sistema hidroeléctrico en el valle del río Arnoia.

Este monasterio es uno de los principales atractivos de la zona. / Turismo de Galicia

Además, en la propia Celanova no podemos dejar de visitar el Monasterio de San Salvador, fundado en el año 936 y que merece la pena conocer por dentro.