Esta es la aldea gallega que comparan con las Dolomitas y que no te puedes perder este otoño

Vuelven las lluvias, bajan las temperaturas y toca despedirse del verano. Aunque la vuelta a la rutina se nos pueda hacer un poco cuesta arriba, esta época del año es ideal para cambiar la playa por el paisaje de montaña. Para quienes buscan una escapada, este pueblo en la provincia de Lugo es comparado con las Dolomitas y es una visita obligada para este otoño.

En el corazón de la Serra do Courel encontramos una aldea rodeada de un verde intenso, con calles empinadas, casas de piedra con tejados de oscura pizarra y un silencio profundo que invita a descansar y desconectar. Se trata de la aldea de Seceda, en el municipio de Folgoso do Courel.

Aunque cualquier época es buena para visitar este rincón mágico de Galicia, los colores cálidos del otoño y el clima suave hacen que esta época del año sea ideal para visitar la zona.

Una aldea cargada de historia que parece las Dolomitas

La aldea de Seceda, oficialmente conocida como San Silvestre de Seceda, se ha convertido en uno de los lugares más apreciados para visitar en O Courel. Esta localidad, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1997, se mantiene tal y como estaba en la primera mitad del siglo XIX y sus calles empedradas transmiten su ambiente medieval.

Esta aldea fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1997. / Turismo de Galicia

Además de las particulares casas, quienes visiten el lugar no pueden pasar por alto la iglesia de San Silvestre. Este santuario, construido en el siglo XVIII, conserva imágenes del santo que le da nombre y de Santiago Peregrino, una reminiscencia del Camiño de Santiago.

Se la compara con las Dolomitas por la impresionante naturaleza que la rodea, pero su parecido no termina ahí, ya que Seceda también es el nombre de uno de los picos más conocidos de estas famosas montañas italianas.

Existen rutas ideales para los senderistas en esta zona. / ECG

Esta región en el extremo sur-oriental de Lugo es todo un paraíso para los senderistas. Cerca de la localidad podemos visitar el Castro de A Torre, un poblado que estuvo habitado entre los siglos II y IV d.C. Cerca de allí, también podemos encontrar el Pozo das Mulas, un espacio en plena reserva natural que forma parte de un recorrido por el lecho del río Lor.