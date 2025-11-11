La ruta de senderismo que no puedes perderte en Galicia: para toda la familia y a menos de 1 hora de Vigo

Galicia cuenta con paisajes de ensueño escondidos por distintos puntos de su geografía. Desde playas paradisíacas y bosques de cuento hasta termas en medio de la naturaleza que te transportan a lugares lejanos.

Sin duda, uno de los planes más populares en esta región son las rutas de senderismo. Si buscas un plan para toda la familia con el que desconectar y disfrutar de la calma, Galicia te ofrece un sendero sencillo en la provincia de Pontevedra, en el corazón del municipio de Oia, a menos de 1 hora de Vigo.

Ruta de Pozo do Arco

La ruta de Pozo do Arco es una ruta circular apta para todo tipo de personas, su recorrido de 1,1 km cuenta con todo lo necesario para disfrutar de un día de naturaleza durante este otoño.

En este sendero visitaremos las pozas del río Tamuxe, desde la piscina natural de Bugalleira a la de Pozo do Arco. Los senderos están bien señalizados, con áreas de descanso perfectas para un pícnic, pero a suficiente distancia de las pozas para que una vez en ellas podamos desconectar sin interrupciones

Las Pozas de Loureza, en Oia. / P.P.D.

Ubicadas en un paisaje salvaje, sin chiringuitos cerca ni merenderos, son un lugar perfecto para darse un chapuzón refrescante en verano o sumergirse en el silencio del bosque durante los meses más fríos.

El camino pasa por un puente de madera con mucho encanto, cascadas, pozas cristalinas y antiguos molinos que cuentan historias.