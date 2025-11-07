Uno de los bosques más altos de Europa escondido en Galicia: escenario de novela e ideal para visitar en otoño

El otoño es la época ideal para conectar con la naturaleza y recorrer las rutas por bosques más bonitas de Galicia. Durante estos meses, los amantes del senderismo no pueden dejar de descubrir uno de los bosques más altos de Europa en el corazón de esta comunidad.

Los colores propios de esta época visten los paisajes gallegos y ofrecen las mejores estampas de los árboles y los ríos que salpican la orografía gallega. Además, el clima suave invita a pasear y desconectar del ritmo frenético del día a día.

En esta ocasión, te invitamos a descubrir la Fraga de Catasós en Lalín (Pontevedra), un bosque mágico declarado Monumento Natural en el año 2000 y que no dejará indiferente a nadie con sus imponentes robles y castaños.

Los árboles más altos de Europa en el corazón de Galicia

A medio camino entre Santiago y Ourense, cruzando por la provincia de Pontevedra, encontramos un bosque centenario que nos habla de las épocas más remotas de Galicia. Sus robles y castaños, algunos con más de 200 años, se elevan hasta los 30 metros de alto y algunos alcanzan los 5 metros de circunferencia, lo que los sitúa entre los más altos y antiguos de Europa.

Los tonos cobrizos y dorados que pintan el bosque en estos meses refuerzan su atmósfera mística y nos sirven como muestra de los bosques caducifolios que solían cubrir Galicia en el pasado. Este ambiente mágico y su belleza natural han hecho que esta fraga haya llamado la atención de los gallegos durante siglos.

Uno de los mejores ejemplos de esto es que la Fraga de Catasós es el escenario de una de las novelas más conocidas de la literatura española: 'Los pazos de Ulloa'. La escritora gallega Emilia Pardo Bazán se inspiró en este lugar para ambientar su novela más conocida.

Entre hojas caídas, helechos y castañas, este espacio natural sirve como hogar para muchas especies animales que encuentran aquí un espacio seguro para vivir y desarrollarse.

Una ruta para descubrir Catasós

Quienes quieran conocer este rincón de Galicia podrán hacerlo a través de una sencilla ruta circular que nos llevará cerca de una hora terminar. Partiendo desde Quintela, en la parroquia de Catasós, encontraremos señales y carteles que nos indican la baja dificultad del tramo y por dónde debemos avanzar para conocer el lugar.

El camino está salpicado de paneles informativos que nos hablan de las distintas especies de flora y fauna que pueblan el bosque. Toda una experiencia ideal para hacer con niños o para dejarnos sorprender con la tranquilidad y la belleza de un lugar único.