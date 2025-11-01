La iglesia más antigua de Galicia es también la más espectacular: a hora y media de Vigo y con unas vistas espectaculares
Este templo se remonta al año 675 y está rodeada de leyendas
Galicia es una tierra cargada de historia y leyendas. Entre playas, acantilados y bosques, algunos edificios son la prueba de la riqueza cultural de esta región de la península. Uno de los mejores ejemplos de esto es la iglesia de Santa Comba de Bande (Ourense), la más antigua y espectacular de Galicia.
La espectacularidad de este santuario no viene de los alardes arquitectónicos, todo lo contrario, destaca su poco tamaño y austeridad. Lo increíble del edificio es lo bien conservado que está y la ubicación en la que se encuentra, rodeado de termas, naturaleza y ruinas romanas.
Los influencers Sergio y Daya (Galidrone), muestran en un vídeo a través de TikTok todo lo que no debes perderte en esta curiosa iglesia.
Una iglesia visigótica rodeada de leyendas
«Ni imaginarías que existe porque es humilde y austera», comenta Sergio en el vídeo. Como explica, se trata de un templo visigótico que data del año 675, con planta de cruz griega y «dimensiones ridículas»; ya que su planta está inscrita en un rectángulo de 12 por 18 metros.
Otra de las cosas que destaca el influencer es su «estado de conservación extraordinario». Esto se debe a que una vecina del pueblo se encarga de forma voluntaria de cuidarla y abrirla para quienes desean visitar esta «joya cultural».
El interior de la iglesia está cargado de historia, ya que conserva el sepulcro de San Torcuato «y una arquitectura visigoda intacta desde hace más de 13 siglos». El creador de contenido resalta las leyendas que rodean al lugar e insta a la «responsabilidad de todos» de conservar este edificio.
Además del sepulcro, podemos encontrar un fresco del siglo XVI y dos aras romanas (altares portátiles de piedra, monolíticos y con forma de pedestal o columna) dedicadas a Júpiter y Marte.
Entre las leyendas más populares está la del propio santo. Su sepulcro era objeto de peregrinación en la Edad Media porque Torcuato era uno de los discípulos de Santiago que se encargó de llevar el ataúd del santo hasta Compostela. Según la creencia popular, en una de las paredes que rodean el sepulcro hay un hueco con forma de mano que debes tocar durante tu primera visita para que San Torcuato te conceda tres deseos.
Un mirador espectacular y ruinas romanas
Si te acercas hasta Bande, los puntos de interés no terminan en la iglesia. A solo cinco minutos encontramos las termas romanas de Bande, unas piscinas en las que el agua siempre está entre los 36 y los 48 Cº y que forman parte del complejo romano de Aquis Querquennis.
A solo diez minutos desde la iglesia encontramos el Mirador del Xurés. También conocido como Mirador de Sordos, desde este lugar tendremos unas vistas espectaculares del valle del Limia y en concreto el Parque Natural de Serra do Xurés-Baixa Limia, una para imprescindible para los amantes de la naturaleza.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Desalojan un edificio de Bueu debido a un incendio
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo