Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo

Si hablamos de cascadas o fervenzas gallegas, seguro que la del Ézaro es una de las primeras que se nos viene a la cabeza. No es para menos.

Pero, más allá de este popular salto de agua, a lo largo de toda la geografía gallega se 'esconden' espectaculares fervenzas que nada tienen que envidiarle.

Entre todas ellas, hay una cerca de Vigo. Con una caída de más de 30 metros de altura, está considerada por muchos como la cascada más alta de Galicia.

Ubicada entre frondosos bosques, este paraje natural no deja de sorprender por muchas veces que te acerques a contemplarlo.

Se trata de la Fervenza do Toxa, ubicada más concretamente en Silleda. Forma parte, además, del Sistema Fluvial Ulla-Deza y se enmarca dentro de la Red Natura 2000.

A pocos metros del salto de agua, se habilitó una pequeña área recreativa con mesas y bancos de piedra, ideal para hacer parada y reponer fuerzas.

Se recomienda, además, desviarse unos metros del sendero que lleva a la cascada para acercarse al mirador y disfrutar desde las alturas de la espectacular fervenza.

Sendeiro do Deza

Por la zona discurre una conocida ruta de senderismo que es, sin duda, la mejor alternativa para descubrir este enclave natural.

Se trata del Sendeiro do Deza (PGR-18), un recorrido lineal de unos aproximados 6 kilómetros que une tres de los lugares más emblemáticos de la Comarca do Deza: la Fervenza do Toxa, la playa fluvial de A Carixa y el enigmático Monasterio de Carboeiro.

Considerada de dificultad baja, puede hacerse en unas dos horas. El lugar de inicio es cerca de la fervenza da Toxa y finaliza en el mencionado monasterio.

Con todo, al tratarse de una ruta lineal, puede hacerse también desde el Monasterio de Carboeiro, teniendo un aparcamiento para coches más controlado.

Cómo llegar a la Fervenza do Toxa

La mejor alternativa para llegar a la fervenza da Toxa es dirigirse primero hasta Bandeira y, desde allí, tomar la PO-204 en dirección a la cascada.

Desde Vigo, tienes dos opciones para llegar hasta Bandeira: bien yendo por la AP-9 y cogiendo la AP-53, o bien por la carretera Pontevedra - Ourense (N-541).