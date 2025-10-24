Las «catacumbas de Arcos», el único cementerio de Galicia que creció bajo tierra

Ante la imposibilidad de ganar más espacio en superficie, los parroquianos optaron por crecer bajo tierra. A cinco metros de profundidad. La obra supuso un enorme esfuerzo que se estiró cinco años: excavar, picar piedra, retirar toneladas de tierra y trasladar desde una cantera próxima todo el granito necesario para erigir los nuevos columbarios. Y todo ello pagado de sus mermados bolsillos.

Nacieron así las «catacumbas de Arcos», unas galerías que acogen unos 60 columbarios y 245 nichos y que constituyen una joya antropológica: son testimonio de la adaptación al medio y al principio de funcionalidad propios de la arquitectura popular gallega.

