Fábricas cubiertas por la maleza y un paisaje tropical entre dos ríos: una ruta selvática en medio de Galicia

Galicia cuenta con parajes naturales que parecen transportarnos a otros lados del mundo. A poco más de una hora de Vigo, encontramos una ruta que nos transporta a una selva tropical y en la que podemos encontrar restos de fábricas del siglo XIX que ahora forman parte de la maleza.

El clima otoñal y la llegada de las lluvias reverdece los bosques gallegos y renueva la fuerza de sus ríos. Es el momento ideal para que los aficionados al senderismo descubran las rutas más espectaculares de la comunidad.

Este recorrido tan particular es la conocida como Ruta de las fábricas de papel de Lousame (A Coruña), un recorrido mágico que nos llevará a conocer la historia de la región y cómo la naturaleza puede recuperar su espacio en lo más profundo de la Ría de Muros-Noia.

Su concentración en las orillas de los ríos de San Xusto y Vilacoba se debe a la buena calidad del agua de la zona, un factor imprescindible para la fabricación de papel.

Actualmente, pueden verse las ruinas de las cinco antiguas papeleras de Brandía, que dotan al paisaje de un gran misticismo y de un misterioso atractivo.

Ruta de las fábricas de papel de Lousame

La ruta parte del Parque de San Mamede y plantea un recorrido circular de unos 20 kilómetros, que pueden variar en función del punto de partida. A medida que avanzamos por las grandes masas forestales, que convierten el camino en auténticos pasadizos naturales, van apareciendo las antiguas papeleras de Brandía.

Las ruinas muestran cómo la naturaleza recupera su terreno, fusionando piedra, musgo y plantas en un entorno cargado de misticismo e historia. La concentración de estas cinco antiguas fábricas de papel en esta zona se debe a la presencia de los ríos de San Xusto y Vilacoba, ambos con una calidad muy apreciada para la fabricación del material.

La naturaleza ha recuperado su terreno en esta antigua zona industrial. / ECG

La primera papelea que encontramos, la de Brandía, se remonta a principios del siglo XIX y se trata de la más importante en términos económicos. De hecho, sigue funcionando en otra localización, en concreto, en la localidad de Vidán. Avanzando por el sendero, nos encontramos con la fábrica de Fontán u O Castro, vinculada a la familia de Domingo Fontán, autor del primer mapa geográfico de Galicia en el siglo XIX. Esta es la fábrica sobre la que más documentación se conserva en la actualidad y se considera la principal de la ruta, debido a su nivel arquitectónico y de producción.

Loa siguientes edificios de la ruta son las fábricas de Galiñeira y Soutorredondo. La primera conserva las dos plantas y es la construcción más pequeña del recorrido. La de Soutorredondo es la mejor conservada de todas, ya que fue reutilizada después de su cierre como las oficinas para una piscifactoría de truchas.

Las fábricas se concentraban en esta zona por la cercanía a los ríos de San Xusto y Vilacoba. / ECG

La última de la ruta es la fábrica de San Xusto, situada junto al río homónimo y cerca del puente de Fraga, uno de los espacios ecológicos más importantes de la zona por la presencia del Woodvarvai radicans, un helecho de grandes dimensiones.

Además de las ruinas, durante todo el recorrido podremos disfrutar de molinos, puentes, canales y saltos de agua que ayudan a crear el ambiente mágico que se respira en una ruta que invita a perderse.