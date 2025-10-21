La ruta de senderismo secreta en Galicia que te lleva por una fraga con fervenzas salvajes

La llegada del otoño y las lluvias transforma el paisaje gallego. La playa queda atrás y empieza una de las épocas que más disfrutan los amantes del senderismo: bosques con colores cálidos, ríos y fervenzas que renuevan sus fuerzas y una temperatura perfecta para hacer deporte. El tiempo ideal para probar esta ruta secreta en Galicia.

A solo 30 minutos de A Coruña encontramos uno de los recorridos más indómitos y ocultos de Galicia. Este trayecto te llevará por una fraga y un barranco, descubriendo fervenzas salvajes y ríos que corren bravos al lado del trayecto.

Hablamos de la ruta del Valle de Cambás, en el municipio de Aranga. Este recorrido, cercano a la frontera entre las provincias de A Coruña y Lugo, es uno de los recorridos mejor valorados por los amantes del senderismo. Eso sí, no es apto para todo el mundo.

La ruta secreta por el Valle de Cambás

La ruta comienza en Ponte Aranga y tiene una longitud de unos 12 Km ida y vuelta. Como comenta la influencer de rincones de Galicia, Cristabel de Viaje, se trata de «un recorrido complejo y técnico que te lleva a descubrir los secretos mejor guardados del Valle de Cambás».

El camino te llevará a través de «la densa y frondosa Fraga das Barbudas», pasando por las impresionantes fervenzas da Palanca y llegando hasta el Barranco da Loba. Esta última etapa puede evitarse, ya que la exigencia y la dificultad de ese tramo lo convierten en apto solo para los más expertos.

#senderismo #rutas #barranco #naturaleza ♬ sonido original - cristabel @cristabeldeviaje 〰️Después de varios años hemos vuelto a este paraíso natural. Ya teníamos ganas de volver por aquí🌲💚 ❇️A tan solo 30 minutos de A Coruña se encuentra uno de los recorridos más indómitos y desconocidos de Galicia. 🥾Una ruta que te descubrirá los secretos mejor guardados del Valle de Cambás. Aranga. 📍La ruta comienza en Ponte Aranga y tiene una longitud de unos 12 km ida y vuelta. ❇️A través de la densa y frondosa Fraga das Barbudas alcanzaremos las fervenzas da Palanca, y si todavía tienes ganas de más, te queda la última prueba, el Barranco da Loba. 〰️Un terreno abrupto y pedregoso que te lleva a una de las fervenzas más misteriosas de la provincia de A Coruña, Castro Rodicio. 〰️Un recorrido complejo que discurre por las riberas de los ríos Cambás y rego da Palanca, con senderos MUY resbaladizos y realizar vados sobre piedras sueltas. 〽️La parte más compleja es el Barranco da Loba, ya que en algunos tramos debemos avanzar por el mismo cauce, debido a varios desprendimientos que hubo en la zona parte de los senderos están destrozados. 〰️Incluso el río fluye bajo las piedras un pequeño tramo. 〰️Una ruta recomendada para verano y otoño, siempre que el caudal del río esté bajo. 〰️Y siempre con MUCHA PRECAUCIÓN. ~El tramo del Barranco se puede evitar.~ #fervenzasdegalicia

Como explica la creadora de contenido en su vídeo, desde esta ruta, pasando por «un terreno abrupto y pedregoso», podrás llegar hasta la fervenza de Castro Rodicio, una de las más misteriosas y mágicas de Galicia. La ruta acompaña el curso del río Cambás, en algunos tramos resulta muy resbaladizo, por lo que se recomienda ir muy bien equipado antes de aventurarse en este camino.

Aunque se trata de una ruta ideal para el verano y el otoño, lo mejor es asegurarse de que el caudal del río está bajo antes de emprender esta aventura.