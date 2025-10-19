Así es el monasterio medieval más enigmático de Galicia: fue plató de cine y está junto a una preciosa cascada a hora y media de Vigo

Si hablamos de la Comarca do Deza seguro que la Fervenza do Toxa es uno de los elementos que primero se nos viene a la mente. No es para menos.

Pero más allá de albergar la cascada más alta de Galicia, esconde una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de la comunidad gallega.

Se trata de uno de los monumentos más representativos del arte medieval gallego, cuya arquitectura tiene influencias visiblemente compostelanas, que recuerdan al estilo que el Maestro Mateo desarrolló en la Catedral de Santiago.

Existe, además, una ruta que parte desde la cascada y que permite descubrir el mencionado monumento. De unos aproximados seis kilómetros, el Sendeiro do Deza (PGR-18) te llevará a las puertas del enigmático monasterio.

Un puente construido por el diablo

Estamos haciendo referencia al Monasterio de San Lorenzo de Carboeiro, erigido a orillas del Deza en un entorno en el que naturaleza y piedra encajan a la perfección.

Los orígenes de este templo se remontan al año 936, cuando los condes de Deza adquirieron la pequeña ermita que por aquel entonces era propiedad de un ermitaño llamado Egica.

En ese lugar levantaron un cenobio que alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XII y XIII bajo la dirección del Abad Fernando. Con todo, y al igual que ocurrió con muchos otros monasterios gallegos, sufrió abandono total con la desamortización de Mendizábal.

Gracias a las reformas llevadas a cabo desde finales del siglo XX, este monasterio ha logrado sobrevivir al paso del tiempo y, en la actualidad, se puede visitar su interior y conocer la historia de este lugar.

Si estás por la zona, puedes aprovechar para acercarte al puente medieval conocido como Ponte do Demo que, según la leyenda, fue escenario de múltiples asesinatos y atracos.

Un monasterio de cine

Gracias a su entorno y su interior, el Monasterio de Carboeiro fue plató de cine en numerosas ocasiones. Entre las películas que se han rodado en este monumento como 'Flor de Santidad', 'La Ley de la Frontera' o 'Quart'. También se han grabado series como 'Reliquias' o 'Piratas' y una muy popular miniserie sobre el Camino de Santiago para Antena 3.

Finalmente, cabe recordar que este monasterio apareció en un videoclip -no exento de polémica- de Enrique Iglesias, que fue subvencionado por la Xunta de Galicia con el objetivo de promocionar la comunidad gallega.