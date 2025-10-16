Entre cebras, osos, emús y capibaras: así es el 'Cabárceno gallego' a dos horas de Vigo

Galicia tiene su particular Cabárceno. Si bien su inauguración se remonta a junio de 2003, en los últimos días el espacio gallego se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Ubicado dentro de la reserva de la Biosfera Terras do Miño en el municipio gallego de Outeiro de Rei (Lugo), Mercelle Natureza poco tiene que envidiarle a su vecino cántabro.

En esta reserva natural a modo refugio, cuyos animales están en régimen de semilibertad, alojados en condiciones que permiten la satisfacción de sus necesidades, sus huéspedes proceden de otros zoos, centros de recuperación o centros de rescate, nunca de capturas de animales en libertad.

Babuíno. / Marcelle Natureza

Marcelle es así un centro de rescate CITES, desde el que se promueve, además de la protección del animal, un turismo sostenible y responsable, ofreciendo al visitante una experiencia educativa y de entretenimiento, siempre desde el respeto y protección del medio ambiente.

En el parque pueden encontrarse desde especies de fauna autóctona como el lobo ibérico, el jabalí o el oso pardo hasta especies exóticas como capibaras, cebras, eland común, linces boreales, babuinos o macacas.

Horarios y experiencias

Los horarios del parque cambian en función de la temporada, siendo el habitual de 14.30 a 20.00 horas (de lunes a viernes), mientras que los findes abre de 12 a 18.00 horas.

Además de visitas guiadas o cumpleaños temáticos, Marcelle Natureza ofrece experiencias como la posibilidad de ver a los cuidadores dando de comer a las capibaras o bien ser cuidador por un día, conociendo de cerca a los animales y vivir la aventura desde dentro.

Capibara. / Marcelle Natureza

Las entradas para visitar el refugio de animales solo pueden comprarse en taquilla (no hay reserva online), mientras que las visitas para grupos de 20 o más personas deben solicitarse en el teléfono 673198456.

Cómo llegar a Marcelle Natureza

Para llegar a Marcelle Natureza desde Vigo existen varias alternativas, siendo la ruta por la AP-9 y la A6, de 210 kilómetros, la más rápida (2 horas 4 minutos).

Otras opciones sin peaje supondrían tomar la A-52, y en Ribadavia cambiar el rumbo hacia O Carballiño y Chantada, o bien, dejar la autovía en la ciudad de Ourense en dirección a Monforte y Sarria. Esto supone un incremento de entre 25 minutos y media hora en el tiempo de viaje, con respecto a la opción más rápida, que, eso sí, obliga a pasar por caja.