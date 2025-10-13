La aldea con más de 1.000 años de historia ideal para una escapada este otoño en Galicia: «Parece sacada de un cuento»

La llegada del otoño es el momento ideal para cambiar los destinos de costa por los colores rojizos y naranjas de la montaña y el interior. La cuenta de viajes Un Salto a Galicia recomienda una escapada ideal para esta temporada: una aldea con 1.000 años de historia que «parece sacada de un cuento».

Rodeada por el río Arenteiro y el Avia, la aldea de Pazos de Arenteiro en el concello de Boborás (Ourense) es el lugar escogido por la bloguera para recomendar a sus seguidores. Con un milenio de historia, esta localidad en pleno corazón de Galicia es el destino perfecto para disfrutar del tiempo otoñal.

Sus calles empedradas, el vino Ribeiro y la naturaleza que rodea al pueblo son ingredientes esenciales para un fin de semana que nos permitirá relajarnos y desconectar del ritmo apresurado del día a día. Como bonus, está a solo una hora de Vigo y podrás alojarte en un edificio histórico desde 76 euros la noche.

Una aldea de cuento con 1.000 años de historia

Como señala la web del concello de Boborás, esta aldea constituye el único conjunto histórico-artístico en el rural gallego, categoría conseguida en 1973. Se trata de una joya oculta de la arquitectura gallega, conformada por una iglesia románica del siglo XII, un conjunto de pazos y casas señoriales y enmarcada por dos puentes de origen medieval- Ponte da Cruz sobre el río Avia y Ponte do Santo Sepulcro sobre el Arenteiro-.

La historia de esta comunidad se remonta 1.000 años en el tiempo. La primera referencia documentada de Pazos de Arenteiro se remonta al 1158, donde aparece como Palacios de Argentario en el testamento del abad Pelagio Gonçálvez.

⏩¿Te imaginas alojarte en un conjunto monumental del siglo XVII rodeado de viñedos 🍇 y del río Avia? ✅Este es el lugar perfecto para un finde de desconexión, y es lo que hice yo la semana pasada en la @Aldea Rural Pazos de Arenteiro. ✅Se encuentra en plena aldea medieval, en Boborás (Ourense): * Cuenta con 9 habitaciones dobles y una suite, repartidas en casas señoriales restauradas con mucho encanto. * Habitaciones con entrada privada, terraza con vistas a la montaña ⛰️ , baño con ducha (y en algunas habitaciones bañera) * Un desayuno con productos locales ☕️🥐, que yo disfruté en la terraza. * Un restaurante íntimo que abre para grupos (mínimo 10 personas ). * Una ubicación privilegiada, ideal para desconectar, rodeado de naturaleza 🏞️ ✅Este fue mi refugio perfecto para explorar este geodestino ( O Ribeiro/ Carballiño) tan bonito: senderos 🏃‍♀️, ríos, bodegas 🍷, pueblos con encanto y mucha calma. 📍 Aldea Rural Pazos de Arenteiro, – Pazos de Arenteiro, Ourense.

Aunque ahora pueda parecer un lugar perdido en el tiempo, esta localidad vivió dos épocas doradas a lo largo de la historia. La primera en el siglo XII, cuando la Orden del Santo Sepulcro recala en la villa. Muestra de este periodo es la iglesia románica de San Salvador, un edificio del siglo XII en cuyo interior podremos encontrar los espectaculares retablos de Aroúxeles del Mestre de Sobrado y de la Virxe do Leite, del siglo XVI.

La segunda sería en el siglo XVI con la llegada de la Encomienda de San Juan de Jerusalén, que dinamizó la economía a través del comercio del vino y asentó las bases del urbanismo de la época barroca que todavía se aprecia en el lugar. Durante los siguientes cien años fueron apareciendo pazos como el de los Feixóo, el de Doña Elisa o la Casa do Médico, todos partes del conjunto monumental que forman la villa.

Qué hacer en Pazos de Arenteiro

Esta localidad es el destino ideal para los amantes del senderismo. Desde el pueblo podrás acceder a distintas rutas que trascurren por bosques centenarios, castillos y castros, ríos y cascadas, viñas y valles. Estos caminos están disponibles para todo el mundo, desde recorridos sencillos para toda la familia hasta rutas combinadas de hasta 40 km.

Su ubicación en plena naturaleza convierten a este lugar en un destino perfecto para los amantes del senderismo. / boboras.gal

Quienes quieran alojarse en la Aldea Rural de Pazos de Arenteiro podrán encontrar habitaciones desde 76 a 140 euros por noche. El establecimiento también ofrece la posibilidad de reservar el restaurante para grupos y dispone de una sala fitness donde practicar deportes que nos ayuden a desconectar como pilates y yoga.

Otras actividades disponibles por la zona son las visitas a bodegas y la pesca. Podremos disfrutar del vino Denominación de Origen Ribeiro mientras conocemos cómo es su proceso de elaboración o acercarnos a alguno de los numerosos cotos de pesca para disfrutar de un día de desconexión y naturaleza.

Si el relax y el paseo no te parecen suficiente, a solo 25 minutos de la aldea tenemos Castrelo de Miño y su conocido club náutico. Aquí podremos practicar vela, kayak, remo o alquilar una barca para disfrutar de un paseo por el Miño.