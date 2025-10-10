La pequeña ruta cerca de Costa da Morte ideal para recorrer este otoño: hasta 15 molinos y puentes sobre el río

Aunque la época de lluvias se resiste a llegar, los cambios de temperatura obligan a cambiar los planes de sol y playa por las rutas de senderismo y los paseos por el bosque. Para quienes buscan un plan de fin de semana que involucre naturaleza sin renunciar a una visita al mar, existe una ruta cerca de Costa da Morte ideal para este otoño.

Se trata de los Muíños de Verdes, en el concello de Coristanco, un frondoso sendero que mantiene la esencia del paisaje gallego y se ha convertido en una de los rincones favoritos de quienes visitan el norte de Galicia.

Durante el verano, los vecinos de la zona lo visitan como refugio climático, ya que la cantidad de árboles y la cercanía al río que recorre el camino hace que las temperaturas siempre sean agradables durante las épocas de calor. Sin embargo, los meses de octubre y noviembre son ideales para visitarla, puesto que el río gana fuerza con las primeras lluvias y el bosque reverdece creando un ambiente mágico.

Un recorrido con 15 molinos y puentes sobre el río

En este bosque encontraremos distintas especias de árboles como fresnos, sauces, robles y castaños; una muestra del patrimonio natural de Galicia que nos ayudará a desconectar y descansar del ritmo de la ciudad.

Este lugar cuenta con merenderos y áreas recreativas donde podremos hacer un pícnic o sentarnos a disfrutar de la naturaleza. Además, para los amantes del senderismo, el discurrir del río Anllóns ofrece distintas caminatas con rutas que van desde los dos kilómetros, sencillas y aptas para toda la familia; hasta recorridos de 14 kilómetros para aventureros más experimentados.

La zona ofrece recorridos con distintas distancias y dificultades para todo tipo de visitantes. / CdC

El río es el gran protagonista de este lugar. El Anllóns atraviesa este paraje creando pequeñas islas, remansos de agua y saltos suaves que aportan frescor y movimiento al paisaje. A lo largo del recorrido se conservan hasta 15 molinos antiguos de piedra que funcionaban gracias a la fuerza del agua. Hoy, algunos de ellos están restaurados y forman parte del encanto del lugar, integrados entre la vegetación y conectados por preciosos puentes y pasarelas de madera.

Además del área recreativa, hay senderos sencillos que permiten recorrer la zona sin dificultad y disfrutar del entorno con calma. Todo el espacio está muy bien cuidado, con papeleras, mesas de piedra y bancos para descansar. Lo mejor es que, a pesar de su belleza, no suele estar masificado, lo que permite disfrutarlo con total tranquilidad.

A unos minutos de Costa da Morte

Uno de los grandes atractivos de este recorrido es que nos dará la excusa perfecta para visitar la Costa da Morte. A solo 20 minutos de Coristanco tenemos Malpica de Bergantiños, un pueblo colgado sobre el Atlántico en el que podremos disfrutar de lo mejor de la gastronomía del litoral gallego.

A 25 y a 30 minutos respectivamente encontramos las localidades de Laxe y Camelle, dos ejemplos perfectos de pueblos marineros que conservan la esencia y la tradición de Costa da Morte.