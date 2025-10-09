Una escapada obligatoria para este otoño: la feria más antigua de Galicia en uno de los pueblos más bonitos de España

En el corazón de A Mariña Lucense encontramos un pueblo considerado por muchos como uno de los más bonitos de España. Calles empedradas, edificios históricos y una gastronomía única hacen de este lugar un regalo para los visitantes. Por si estos atractivos no fuesen suficientes, aquí celebran la feria más antigua de Galicia un evento que tiene casi 900 años de historia.

Hablamos de la Feria de As San Lucas que, por supuesto, se celebra cada mes de octubre en Mondoñedo. Una feria que se remonta al año 1156 y que la convierte en la más antigua de la comunidad y la segunda del país, solo por detrás de la de Medina del Campo en Valladolid.

Este año, la música tradicional y el trote de los caballos resonarán por las calles de Mondoñedo del 16 al 20 de octubre, sorprendiendo a quien visite el lugar con una tradición que se mantiene viva tras nueve siglos.

Nueve siglos de feria

La Feria de As San Lucas se remonta al año 1156, cuando el rey Alfonso VII concedió al pueblo el privilegio real para celebrar esta cita ganadera. Cuando este evento arrancó en la Galicia medieval, campesinos y ganaderos, sobre todo tratantes de caballos, llegaban desde distintos puntos del norte para comerciar y celebrar.

Los tiempos han cambiado, pero el espíritu se mantiene vivo y Mondoñedo se engalana para convertir su casco histórico en el escenario de una feria medieval cargada de actividades y comida.

El olor a empanada empapa el aire y las gaitas resuenan por todas las calles mientras gente de todas las edades y lugares disfrutan del mercado tradicional, puestos de gastronomía, conciertos y el ambiente festivo.

Esta feria sigue siendo toda una referencia para los ganaderos del norte. / Turismo de Galicia

Qué ver y hacer en Mondoñedo

Si no puedes visitar la localidad durante este mes de octubre, Mondoñedo tiene mucho que ofrecerte para hacer una escapada este otoño. Las calles adoquinadas, los soportales de piedra y las fachadas que muestran orgullosas sus blasones nos recuerdan el papel de la villa como capital de una de las siete provincias históricas gallegas.

Pero si un edificio destaca sobre el resto esa es la Catedral Basílica de la Asunción, también conocida como la 'catedral arrodillada' por su escasa altura. Este templo de estilo románico es el corazón del pueblo desde el inicio de su construcción en 1219. Este templo lleva diez años declarado Patrimonio de la Humanidad, considerado como un bien asociado al Camino de Santiago.

Esta catedral se convirtió en el corazón del pueblo desde su construcción en el siglo XIII. / amarinalucense.gal

El Museo Catedralicio y Diocesano conserva algunas piezas de especial interés, como la colección de zapatos episcopales bordados en sedas y oro, donde encontraremos piezas muy bien conservadas que se remontan al siglo XVIII.

Este no es el único museo de Mondoñedo, también encontraremos la casa natal de Álvaro Cunqueiro, uno de los escritores más relevantes del siglo XX y considerado por muchos como el precursor del Realismo Mágico. Su casa-museo es una visita que se suma al paseo por el Barrio de los Molinos como una de las paradas más interesantes del pueblo.

El escritor se aseguró de dejar por escrito sus propias recomendaciones sobre Mondoñedo, ya que en sus populares textos gastronómicos nos insta a probar la Tarda de Mondoñedo y el exquisito sabor de su pan.