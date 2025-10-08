La ruta por Pontevedra más mágica para este otoño: cascadas y pasarelas sobre el río a solo 45 minutos de Vigo

La llegada del otoño es el momento ideal para los amantes del senderismo. Los ríos y los bosques muestran sus mejores colores a los visitantes. En la provincia de Pontevedra existe una ruta mágica para hacer en estos meses, rodeada por el bosque, cruzando por pasarelas sobre ríos, con vistas a hermosas cascadas y, lo mejor, a solo 45 minutos de Vigo.

La llegada de las primeras lluvias renuevan la fuerza de los ríos y nos dejan alguna de las mejores estampas de la naturaleza en Galicia. Después de meses de mucha playa y calor, los paisajes interiores se convierten en los favoritos para hacer una escapada.

Este recorrido se encuentra en el municipio pontevedrés de Valga y se ha convertido en uno de los más populares de la comunidad por su baja dificultad y la posibilidad de realizarlo con toda la familia. Hablamos de las Fervenzas de Raxoi e Parafita, un itinerario que aúna la belleza natural con el patrimonio rural.

Un paseo sobre el río salpicado de cascadas

Para garantizar el acceso de mayores y pequeños, el tramo está acondicionado con pasarelas de madera que sobrevuelan el río Valga y nos ofrecen un mirador privilegiado de los saltos de agua. Las cascadas o fervenzas que salpican el paseo son uno de los principales atractivos del lugar.

Durante el recorrido podremos encontrarnos con antiguos molinos que han pasado a formar parte del paisaje y que nos hablan de la importancia del río en la zona. Además de los senderistas, los aficionados de la fotografía disfrutan mucho este camino en el que pueden captar la diversidad botánica de Galicia sin perderse demasiado.

La llegada de las lluvias renuevan la fuerza de ríos y cascadas. / Iñaki Abella

Entre robles, castaños y alisos encontraremos zonas de descanso ideales para hacer un pícnic o simplemente pararse a apreciar la tranquilidad del lugar.

Como recomendación para quienes se animen a ir, lo mejor es llevar calzado cómodo y adecuado para zonas resbaladizas. Aunque el equipo especializado no es necesario, la proximidad al agua puede hacer que tengamos que ir con cuidado en algún tramo.

Cómo llegar a las fervenzas de Valga y que hacer en la zona

Llegar hasta las Fervenzas de Raxoi e Parafita es sencillo. El GPS nos llevará hasta el área de estacionamiento cercana al paseo. Una vez allí, encontraremos carteles que nos darán las indicaciones necesarias para llegar al sendero.

Otro de los recorridos populares de Valga es la Ruta dos Muíños, un itinerario que nos llevará a conocer cómo funcionaban los antiguos molinos hidráulicos de la zona. Alguno de ellos ha sido restaurado para que podamos conocer de primera mano cómo era el proceso de fabricación de la harina.

En el propio pueblo, no podemos dejar de visitar la iglesia de Santiago de Valga, un edificio que cuenta con elementos del siglo XV y que es todo un ejemplo del románico rural gallego.