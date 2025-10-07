Así es el pueblo asturiano de los rivales del Celta en la Copa del Rey: aire indiano y escenario de una serie de Netflix

El Celta de Vigo ya conoce su rival para la primera eliminatoria de Copa del Rey. Se trata del Puerto de Vega C.F. de Asturias, un equipo de Primera RFPA del pueblo homónimo y que ofrece un paisaje de postal y que ha sido escenario de una popular producción de Netflix.

Aunque debida al escaso aforo del Campón, el campo en el que juega el equipo asturiano, el partido se disputará en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. Sin embargo, quienes viajen para ver al equipo celeste pueden aprovechar la visita por tierras asturianas para hacer una escapada hasta este fantástico pueblo.

Situado a escasas tres horas en coche de Vigo, esta pequeña localidad de la costa cantábrica pertenece al municipio de Mieres y tiene su origen en la industria ballenera de la zona.

Puerto de Vega: un pueblo de postal y escenario para Netflix

Puerto de Vega se ubica en la costa occidental de Asturias y lo primero que llama la atención de sus visitantes son los aires indianos de muchos de los edificios de la localidad. Elegido como 'Pueblo Ejemplar de Asturias' en 1995, este rincón de la comunidad es conocido por sus bellos paisajes naturales y su tradición pesquera.

El corazón de la vida del pueblo está en su puerto pesquero, una parada inevitable para los visitantes. Sus casas de colores y la estampa de los barcos que atracan allí ofrecen un atardecer idílico. Sin embargo, las mejores estampas de Puerto de Vega las encontramos en sus miradores naturales, como el mirador de la Riva o la vista de la playa de Frexulfe.

Algunas calles de interior en que se desarrollaron varias escenas nocturnas en Puerto de Vega. / LNE

Esta última sale en más de una ocasión en la serie de Netflix 'La última noche en Tremor', protagonizada por el actor gallego Javier Rey (Sito Miñanco en 'Fariña'), y que fue rodada en esas mismas calles. Otro de los puntos fuertes del lugar es su gastronomía. No podemos irnos de allí sin probar sus mariscos y pescados.

Además, la localidad sirve como base de operaciones perfecta para una escapada por Asturias. A 8 kilómetros de allí tenemos Navia, conocida por su arquitectura y las vistas de la Ría; a 15 kilómetros encontramos Luarca, otro de los lugares mejor valorados para un viaje por el norte; y un poco más lejos, a 22 kilómetros, estaremos en Oneta, un lugar muy apreciado por los turistas por su preciosa Ruta de las Cascadas.

Cómo llegar desde Vigo

Si planeas ir antes del partido, el recorrido desde Vigo es sencillo. En tres horas y cuatro minutos podremos llegar hasta el pueblo en un recorrido que nos llevará por la AP-9 hasta A Coruña y por la A-1 hasta casi llegar al pueblo.

Si prefieres el transporte público, podrás llegar de Vigo a Oviedo en un trayecto en bus de unas seis horas que te saldrá entre los 46 y los 56 euros. Una vez en Asturias, podremos coger otro autobús que nos dejará en Puerto de Vega por entre 9 y 12 euros en un recorrido de algo menos de dos horas.