La increíble cala de agua turquesa en Pontevedra que cuenta con su propio vino: tiene uno de los atardeceres más espectaculares del mundo

Las Rías Baixas se han convertido en uno de los destinos vacacionales favoritos de muchos turistas. Quienes las visitan descubren una gastronomía única y playas que le regalan alguna de las mejores postales del Atlántico.

Los arenales de zonas como Cangas o la ría de Arousa se han vuelto muy populares, tanto por la variedad de servicios que ofrecen como por sus aguas tranquilas y clima apacible. Sin embargo, en muchas de ellas no lo tendrás fácil para encontrar un hueco en el que dejar tu toalla.

Pero estas no son las únicas playas de la zona. Ubicada en Marín, a tan solo 20 minutos de Pontevedra, encontramos dos calas donde disfrutar uno de los mejores atardeceres del mundo: la playa de O Santo y A Coviña.

Una atardecer espectacular con su propio vino

Aunque la zona cuenta playas populares como Lapamán (Bueu) o Castiñeiras (Cangas), estas dos calas nos ofrecen un total de 350 metros enclavados en una arboleda donde desconectar y apreciar el silencio mecidos por su suave oleaje.

Su fina arena blanca, la calidad de sus aguas y el clima tranquilo enamorarán a cualquiera que se acerque a estos particulares arenales. Quienes visitan la playa pueden disfrutar de uno de los atardeceres más especiales de las Rías Baixas, sobre todo con la marea baja, cuando el sol salpica el mar de tonalidades naranjas y se descubre un camino estrecho que conduce hasta el pequeño islote de San Clemente (o isla de O Santo do Mar).

En esta particular isla con poco más de una hectárea de superficie, podremos encontrar las ruinas de una antigua ermita dedica a San Clemente. En el pasado, los vecinos de la zona celebraban una romería en la ermita, cuya popularidad quedó plasmada para la historia en una cantiga de amigo escrita en la Edad Media, del trovador gallego Nuno Treez.

Si quieres disfrutar de la mejor experiencia posible, te recomendamos ver el atardecer desde alguno de los columpios de madera instalados en la playa -uno de los rincones más instagrameables de la comarca- mientras disfrutas de un albariño elaborado de manera tradicional en esa misma zona y que recibe el nombre de este lugar: Praia do Santo.