Rutas y leyendas por uno de los montes más mágicos de Galicia
Fue el primer Parque Natural de la comunidad gallega. Todo un ejemplo de repoblación forestal. Una colina repleta de historia y misticismo. Un pulmón verde que esconde multitud de rutas de senderismo para todos los públicos. Uno de los montes más mágicos de Galicia que, con sus casi 700 metros de altitud, regala también increíbles miradores
Las leyendas sitúan aquí el Monte Medulio, la colina en la que los Celtas habrían cometido un suicidio colectivo tras una de las últimas y duras batallas de las guerras cántabras contra los romanos. Morir antes que ser esclavos. Cierto o no, cualquiera que pise este tesoro natural de Galicia respirará su misticismo y querrá perderse bajo su frondosidad.
Este paraíso natural no solo puede presumir de ser también uno de los montes más mágicos de Galicia, sino que ofrece multitud de rutas de senderismo para para recorrer en familia y dejarse deslumbrar con los múltiples colores se hacen arte en cada estación del año.
Miradores extraordinarios, regatos, molinos, yacimientos, especies autóctonas y exóticas... todo ello al alcance de los senderistas menos experimentados. Una joya tudense perfecta para redescubrir en familia a través de alguno de sus nueve senderos de baja y media dificultad.
Fue, además, el primer Parque Natural de Galicia, declarado en 1978. Se trata de un viejo conocido en el sur de la provincia de Pontevedra: el Monte Aloia.
Pero antes de visitar el parque natural, es aconsejable pasarse por el Centro de Interpretación. Aunque su visita no es obligatoria ni indispensable para recorrer este paraíso natural de Galicia, sí es recomendable. La entrada es libre y en invierno abre de miércoles a domingo de 10.30 a 14.00 horas.
Pero si hay algo que permite conocer a fondo el Parque Natural del Monte Aloia son sus senderos. A través de ellos los visitantes podrán descubrir preciosos regatos, pozas, puentes de madera a través de frondosos bosques, molinos y un largo etéctera de joyas naturales en medio de un entorno privilegiado en el que parecerá que el tiempo se ha parado.
A continuación puedes ver varias de las sendas que se pueden realizar en el monte Aloia.
Senda Botánica
Es una de las rutas más sencillas que se puede realizar en el Parque Natural del Monte Aloia. A lo largo de sus 700 metros los senderistas se podrán encontrar con multitud de especies arbóreas, autóctonas y exóticas, de Galicia. Todas ellas, además, con una placa identificativa con información de cada una de ellas.
Atravesarás varios puentes de madera y un encantador regato de acompañará a lo largo de buena parte de la ruta. Comienza en el Centro de Interpretación.
Mapa y más información sobre la ruta en este enlace.
Rego da Pedra
Al igual que la Senda Botánica, la ruta del Rego de Pedra arranca en el parking del Centro de Interpretación, es circular y se alarga por 2,4 kilómetros. En ella los senderistas podrán contemplar el riego de piedra que fue construido a finales de los años 50.
Esta canalización se realizó para poder llevar el agua hacia los campos de cultivo de Frinxo. También se puede disfrutar de una panorámica en la parte más alta de la ruta. Igualmente, en la parte final, se puede 'enganchar' con la Senda Botánica.
Mapa y más información sobre la ruta en este enlace.
Ruta de la Oliva
Aprovechando antiguos caminos abandonados, por esta ruta se puede llegar desde el aparcamiento en el que arranca la ruta Rego da Pedra, en las inmediaciones del Centro de Interpretación, hasta uno de los puntos más visitados y altos del Parque Natural del Monte Aloia: el alto de San Xiao.
Esta senda, de 1,5 kilómetros, culmina en el mirador de la Oliva.
Mapa y más información de la ruta en este enlace.
Senda de As Udencias
Es otra de las pequeñas rutas que se pueden realizar en el Monte Aloia. A lo largo de esta senda, de unos 600 metros de longitud se pueden contemplar especies exóticas que se plantaron durante la primera repoblación del parque, en el año 1910. Entre ellas destacan secuoyas, cedros, el ciprés de Lawson o el abeto de Douglas, entre otras. Comienza en las Pozas da Cabana.
Mapa y más información de la ruta en este enlace.
Muíños de Tripes
Se trata de una ruta circular que se ha potenciado en los últimos años. Es circular y tiene una longitud de 2,5 kilómetros. Por ella, los senderistas podrán descubrir los monilos del río Tripes, afluente del Miño y que nace en el propio Monte Aloia. Además de las construcciones de piedra, se puede disfrutar de un precioso paisaje atravesando un bosque de ribera con variada vegetación. Comienza en el área recreativa Circos (Pazos de Reis).
Mapa y más información sobre la ruta en este enlace.
Castro Alto dos Cubos
La ruta del Castro Alto dos Cubos es una de las de mayor interés arqueológico del Parque Natural. En los últimos años fue incluido en un programa para su limpieza, potenciación y puesta en valor del yacimiento. La ruta que se puede realizar es circular y se alarga por 4 kilómetros.
Por este enclave, que baja hasta la pista y la charca de Trapa y que luego asciende hasta Frinxo, se puede disfrutar también de una caminata por una zona de frondosas. Comienza y termina en Frinxo.
Mapa y más información de la ruta en este enlace.
Muíños de O Deique
Esta es una de las rutas más exigentes del Monte Aloia. Son 6 kilómetros de recorrido a través de los que los senderistas podrán ver los molinos del regato Deique, afluente del Louro, que nace en el Aloia. El tramo más complicado es el camino de vuelta por su desnivel. Comienza en el área recreativa de la ermita de San Fins.
Mapa y más información de la ruta en este enlace.
Cabana
A lo largo de 2.000 metros, circular y con una dificultad media/baja, por la senada da Cabana, no solo se puede llegar al mirador de Cabaciña, sino que se puede seguir el nacimiento del regato de As Udencias hasta las Pozas da Cabana, punto en el que finaliza la ruta donde los senderistas podrán deleitarse con variada vegetación. Comienza en el aparcamiento de las Pozas da Cabana.
Mapa y más información de la ruta en este enlace.
Muralla Ciclópea
La ruta, también circular, discurre por la parte alta del monte Aloia, junto a la Muralla Ciclópea. Destacan las vistas panorámicas que ofrece el camino y una vegetación completa, tanto autóctona como exótica. En esta zona se ubica también el mirador Celta.
Mapa y más información de la ruta en este enlace.
Mapa completo: en este enlace puedes acceder a un mapa e información oficial de todas las ruta del Parque Natural del Monte Aloia.