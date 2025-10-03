Rutas y leyendas por uno de los montes más mágicos de Galicia

Las leyendas sitúan aquí el Monte Medulio, la colina en la que los Celtas habrían cometido un suicidio colectivo tras una de las últimas y duras batallas de las guerras cántabras contra los romanos. Morir antes que ser esclavos. Cierto o no, cualquiera que pise este tesoro natural de Galicia respirará su misticismo y querrá perderse bajo su frondosidad.

Este paraíso natural no solo puede presumir de ser también uno de los montes más mágicos de Galicia, sino que ofrece multitud de rutas de senderismo para para recorrer en familia y dejarse deslumbrar con los múltiples colores se hacen arte en cada estación del año.

Miradores extraordinarios, regatos, molinos, yacimientos, especies autóctonas y exóticas... todo ello al alcance de los senderistas menos experimentados. Una joya tudense perfecta para redescubrir en familia a través de alguno de sus nueve senderos de baja y media dificultad.

Fue, además, el primer Parque Natural de Galicia, declarado en 1978. Se trata de un viejo conocido en el sur de la provincia de Pontevedra: el Monte Aloia.