El pueblo medieval de Galicia que esconde un gran secreto: tiene apenas 50 habitantes y esconde un templo declarado Monumento Nacional en 1931

La llegada del otoño trae de vuelta algunas de las mejores escapadas para hacer en Galicia. El cambio en el clima respecto al verano le da un aspecto vivo y cálido a los bosques autóctonos que invitan al paseo, mientras que los productos de temporada que se ofrecen en muchos locales ofrecen la oportunidad perfecta para descubrir los pueblos escondidos en el interior de la comunidad.

Una de las propuestas de estos pueblos por descubrir ha llamado la atención del medio National Geographic: un pueblo de apenas 50 habitantes que esconde un templo declarado Monumento Nacional en 1931.

Hablamos de Santalla de Bóveda de Mera, una localidad a 14 kilómetros de Lugo en la que se descubrieron los restos de una edificación única en todo el Imperio Romano y que a día de hoy, casi cien años después del hallazgo, sigue siendo un misterio para los arqueólogos.

Un enigma bajo la iglesia

La revista de viajes ha dedicado un artículo al misterioso templo de Santa Eulalia de Bóveda. Como relatan, en el año 1926, el párroco del pueblo, José María Peinado, después de detectar que algo pasaba con el suelo de la iglesia e investigarlo durante un tiempo, dio a conocer lo que hoy en día es uno de los «grandes enigmas de la arqueología» en nuestro país.

Desde su descubrimiento, el templo de Santa Eulalia de Bóveda ha sido declarado Monumento Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural (BIC) en 1966. También se ha podido datar, por lo que sabemos que se trata de una estructura tardorromana del siglo II, lo que puede no sorprendernos si tenemos en cuenta su cercanía a Lucus Augusti (Lugo).

El conjunto tardorromano sigue siendo escondiendo misterios. / Turismo.gal

Lo sorprendente de esta estructura es que todavía desconocemos su función. Como explica la Diputación de Lugo, se trata de una basílica de tres naves con una piscina en su parte central. Como destaca National Geographic: «En los muros y parte de la cubierta, una curiosa decoración pictórica a base de frescos con motivos que representan aves y elementos vegetales otorga un componente añadido de misterio al mito que de por sí representa Santa Eulalia de Bóveda».

Pero los frescos no son su única particularidad, también cuenta con «el arco de herradura más antiguo de España utilizado como elemento estructural». Un elemento que, combinado con la orientación del edificio, «se sale de cualquier canon medieval».

Desde su descubrimiento, muchos expertos han lanzado sus teorías sobre la finalidad del edificio. La presencia de la alberca en el centro podría sugerir que se trataba de un ninfeo (templo dedicado a las ninfas o espíritus acuáticos), mientras que otras teorías apuntan a un monumento a Prisciliano o un templo funerario en honor a Dionisio.