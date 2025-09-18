La ruta en canoa más espectacular de Galicia: con paísajes de película y a solo una hora de Vigo

Galicia cuenta con una gran cantidad de espacios naturales espectaculares, desde sus playas de arena fina hasta escarpados acantilados, pasando por bosques de ensueño y montañas cubiertas de niebla. La tiktoker gallega, Wonder in Travel, invita a descubrir uno de estos espacios naturales únicos con una de las rutas en canoa más espectaculares de Galicia.

La ruta, organizada por la empresa Vértigo Aventura, se encuentra a una hora de Vigo y a solo 30 minutos de Santiago de Compostela. Como destaca la creadora de contenido, este recorrido atraviesa «paisajes que parecían de película».

Un viaje en canoa por paisajes de película

El itinerario de este viaje en canoa canadiense atraviesa el río Tambre, uno de los más conocidos de Galicia. El inicio del recorrido está cerca de la antigua Central Hidroeléctrica del Tambre, una joya del modernismo gallego.

Durante unas tres horas de recorrido podremos disfrutar del «entorno único» del río, descendiendo hasta casi el inicio de la ría de Muros e Noia. Como muestra la tiktoker en su vídeo, durante el recorrido podremos avistar aves autóctonas como la garza real.

Uno de los puntos fuertes del recorrido es que «en todo momento vas acompañado de un guía que te va enseñando y explicando todo». Como señala la influencer gallega: «Si te gusta la naturaleza y la aventura no te puedes perder este plan»

Qué hacer en el río Tambre

Si te acercas a la zona para realizar la ruta, no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar la ya citada Central Hidroeléctrica del Tambre. Este edificio, encargada en 1924, fue la primera gran central eléctrica de Galicia. Además de su valor arquitectónico e histórico, desde ella parten tres rutas muy populares entre los amantes del senderismo:

Senda Azul: recorrido de 1 km (25-30 minutos) y de dificultad baja.

Senda Verde: recorrido de 1.5 km por la zona, dura unos cuarenta minutos y su dificultad es media-baja.

Senda roja: se trata del recorrido más popular, de unos 3 km de distancia recorre las antiguas pesqueiras de lamprea, Casa do Frades y algunas pasarelas durante una hora y media. Su dificultad es media.

Además de ser la primera central eléctrica de Galicia, está considerada como una joya del modernismo. / Turismo Noia

Además, cerca de allí encontramos otros lugares de interés como Ponte Nafonso, un puente medieval que une ambos orillas del río; o el espacio natural de la ría de Muros e Noia, uno de los entornos verdes más ricos de Galicia.