El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa

Desde las plácidas playas de las Rías Baixas hasta las imponentes estampas de la Mariña Lucense, Galicia está llena de pueblos que miran al mar en los que perdernos y descubrir rincones mágicos.

Pero si hablamos del litoral gallego, pocas zonas son tan espectaculares como la Costa da Morte. Sus kilómetros de playas y acantilados nos dejan algunas de las imágenes más impresionantes de la península, con el Atlántico batiendo contra las rocas y una naturaleza que parece desbordarse por momentos.

En pleno corazón de esta zona, cerca de donde los romanos creían que se terminaba el mundo, encontramos Muxía, un pueblo rodeado de naturaleza y cargado de historia.

Un santuario sobre el mar y una cascada preciosa

Este pueblo costero, perteneciente a la comarca de Fisterra, aúna naturaleza y espiritualidad. En Muxía podremos encontrar playas, rutas de senderismo, santuarios en ubicaciones únicas e, incluso, piedras mágicas.

Una para imprescindible al visitar Muxía es el Santuario da Barca, un edificio del siglo XII que se levanta sobre el Atlántico y nos deja alguna de las escenas más especiales de toda la zona.

Este santuario cuenta con una vista espectacular del atlántico. / concellomuxia.com

Este santuario, que es uno de los lugares de peregrinación más antiguos de Galicia por su relación con el apóstol Santiago, está rodeado por tres piedras muy especiales. Las conocidas como piedras mágicas (la de Abalar, la dos Cadrís y la dos Namorados), tres rocas que darán distintos beneficios a los visitantes según la leyenda.

Pero este no es el único santuario de la zona. En Muxía podremos encontrar capillas e iglesias en ubicaciones privilegiadas como la de San Martiño de Ozón o el Santuario de San Xiao de Moraime, también del siglo XII como el de la Barca.

Rutas y una cascada

Otro de los mayores atractivos del lugar son sus rutas por la naturaleza. La influencer de viajes, Beatriz Sotelo (petiscosgalegos), muestra en uno de sus últimos vídeos de TikTok uno de los recorridos más especiales de la zona.

Se trata de la Ruta de Caldeiras do Castro, «uno de los lugares más bonitos de Costa da Morte», según Sotelo. Y es que este camino bordea el río Castro y nos lleva hasta «una cascada preciosa».

Esta cascada tan particular «forma pozas con agua color turquesa». Es una visita obligada para quienes visitan la zona y que cuenta con un tranquilo merendero en el que pararse a descansar.

Si Muxía todavía no te ha convencido, ver el atardecer desde el faro del pueblo hará que te termines de enamorar de este rincón desconocido de Galicia.