¿Último baño del verano? esta es la playa con el agua más caliente de Galicia

En los últimos años, Galicia ha ganado fama como destino turístico dentro y fuera de la península ibérica gracias a su gastronomía, sus ciudades y sus playas paradisíacas. Sin embargo, con la llegada de septiembre, sus aguas pueden estar demasiado frías. Para quienes quieren disfrutar del último baño de la temporada, le recomendamos la playa con el agua más caliente de Galicia.

El agua en las playas gallegas no alcanza los 25 °C en verano de los que sí disfrutan en la costa mediterránea de la Península, pero este arenal ubicado en A Mariña Lucense rompe esta norma.

20 °C en la Mariña Lucense

En la zona norte de la región, bañada por el Cantábrico, encontramos la playa de Area, en Viveiro (Lugo). Esta playa de arena fina y blanca ostenta el título de arenal con las aguas más cálidas, y es que alcanza unos 20 °C de media en verano, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque estas temperaturas pueden resultar frías para quienes vienen de lugares bañados por el Mediterráneo, supera por mucho la temperatura media de otras zonas de Galicia como la Costa da Morte, que alcanza unos frescos 16 °C durante la temporada estival.

El acceso a la playa es muy cómodo, ya que se ubica en el propio pueblo. / Turismo de Galicia

Además de su temperatura, el lugar cuenta con otros atractivos. Sus 1.150 metros de longitud y casi 90 de ancho la convierten en un espacio donde poder descansar sin preocuparte por no encontrar sitio para dejar la toalla.

Otro punto clave es su fácil acceso. Está situada a apenas cuatro kilómetros del casco urbano de Viveiro, uno de los lugares más populares de la zona y en el que podrás disfrutar de alguno de los mejores mariscos gallegos.

Qué hacer en Viveiro

Además de la playa, Viveiro tiene mucho que ofrecer. En el recorrido por el pueblo podremos encontrar joyas arquitectónicas como el Puente de la Misericordia, del siglo XV; la Puerta de Carlos V, construida en el siglo XVI para homenajear al monarca; la Plaza Mayor o la Iglesia de Santa María, un templo románico del siglo XII.

A unos minutos en coche desde el pueblo, podremos disfrutar de una vista privilegiada del pueblo y la costa desde el mirador de San Roque. Desde sus 353 metros de altura podremos apreciar la desembocadura de la ría en todo su esplendor.