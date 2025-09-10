Así es la nueva ruta sensorial que debes hacer obligatoriamente en Galicia a una hora y cuarenta de Vigo

Las temperaturas de septiembre y el regreso a la rutina convierten cada fin de semana en el momento ideal para que los amantes del senderismo retomen sus escapadas y redescubran los rincones más bonitos de Galicia. Quienes buscan nuevos recorridos están de suerte, porque se estrena una nueva ruta sensorial en el corazón de la Ribeira Sacra.

Los bosques y los ríos de Galicia crean recorridos únicos en los que podemos disfrutar de la biodiversidad y la calma propias de estos espacios naturales. Aunque el turismo se concentra en la costa, cada vez son más los que se aventuran en el interior para descubrir el rico patrimonio de la zona.

Quienes buscan desconexión, aire puro y paisajes increíbles no pueden perderse este recorrido en el municipio lucense de Taboada, en plena Ribeira Sacra: la Ruta A Embelesadora.

Una ruta para todos los sentidos

El itinerario de la Ruta A Embelesadora parte desde la Capilla da Iglesia de Vilela, en Taboada, discurriendo por bosques, viñas y el embalse de Belesar durante sus diez kilómetros de recorrido. En este recorrido también atravesaremos aldeas como Campo y Sobrecedo.

Su paso por el embalse nos dará la oportunidad de ver el Castro Candaz, un asentamiento que solo se hace visible cuando desciende el nivel del agua. El recorrido total nos llevará unas tres horas para llegar de nuevo al punto de partida, el desnivel es moderado y se considera una ruta apta para la mayoría de senderistas.

Vitas del embalse Belesar. / penadaosa.com

El punto fuerte de la ruta está en su planteamiento: un recorrido en el que podremos contemplar, oler, tocar, saborear y escuchar. Y es que el camino nos llevará por prados, carballeiras y huertas; así como bodegas y rincones de la zona en la que podremos disfrutar de la gastronomía y la cultura de la Ribeira Sacra.

Con unas vistas privilegiadas del río Miño, este recorrido es perfecto tanto para el verano como para el otoño. En los meses calurosos podremos caminar frescos bajo la sombra de los árboles, mientras que el otoño llena de color uno de los lugares más bonitos de Galicia.

Cómo llegar

Desde Vigo, el camino no tiene pérdida y podremos recorrer la mayor parte de la distancia por la A-52. En una hora y cuarenta minutos llegaremos hasta Taboada, donde arranca nuestra ruta.