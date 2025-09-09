Así son los acantilados de Galicia que parecen un escenario de película

Galicia cuenta con kilómetros y kilómetros de costa en los que podemos encontrar paisajes espectaculares. En el norte de la comunidad, en el tramo bañado por el mar Cantábrico, encontramos una escena única: unos acantilados de 40 metros de alto que parecen hechos de papel, golpeados todo el tiempo por el viento y el mar.

Hablamos de un lugar situado en el corazón de A Mariña Lucense, una región con una naturaleza sobrecogedora y una miríada de pueblos costeros por los que perderse y desconectar. Más allá de la archiconocida Praia das Catedrais, esta zona resulta toda una sorpresa para la mayoría de sus visitantes, que descubren un patrimonio geológico rico y una parte de la historia de Galicia atravesada por la pesca y la industria.

Los Acantilados de Papel, ubicados en Xove (Lugo), son unas formaciones de roca granítica que parecen plegarse y apilarse en hojas frente al agua, lo que les da su nombre. Estas formaciones son la atracción principal de una zona llena de encanto.

Una ruta sobre al mar en una Galicia desconocida

Los acantilados se encuentran en la zona de Punta Morás, un espacio protegido con distintas figuras como la declaración de Zona de Especial Conservación (ZEC), ZEPA y LIC. Este espacio ofrece unas vistas privilegiadas de los islotes que salpican la costa lucense.

Los más destacados son los islotes Farallóns en la zona este y el islote de Ansarón y As Salseiras de Punta Arxente en el oeste. Estas ínsulas sirven de hogar para colonias de aves como la gaviota patiamarilla o el cormorán moñudo, así como de flora endémica.

¿Unos acantilados que parecen de papel? Sí, existen… y están en el norte de Galicia. Te llevo a descubrir uno de los rincones más alucinantes de la Mariña Lucense: los Acantilados de Papel, en Punta Morás (Xove, Lugo). Rocas de 40 metros que parecen doblarse como hojas, un paisaje salvaje y poco conocido que parece sacado de un cuento. Naturaleza en estado puro, con vistas que te dejan sin aliento.

Quien visite los acantilados, no puede pasar por alto otros puntos de interés que encontraremos siguiendo la costa, como el Parque de Fabricación de Dolos, un cementerio de formaciones de piedra gigantes que se fabricaron en los 70 para construir puertos; el área arqueológica de San Tirso de Portocelo o las espectaculares vistas desde el Faro de Punta Roncadoira.

Faro de Punta Roncadoira, en Xove. / AML

Cómo llegar a los Acantilados de Papel

La mejor forma de llegar hasta los acantilados es desde O Portiño de Morás, donde todavía podemos apreciar los restos de una antigua factoría ballenera. Desde el aparcamiento que encontraremos allí, podremos seguir la costa hasta los acantilados. Esta zona también es el punto de partida de la Senda Custeira Xove, un recorrido que nos llevará desde los Acantilados de Papel hasta la Praia de Portocelo.

El recorrido es sencillo y apto para todas las edades. Por el camino podremos apreciar de cerca las formaciones y apreciar la acción de miles de años de viento y agua contra la roca. Las dos recomendaciones que lanzamos a los visitantes son, por un lado, llevar calzado con un buen agarre para evitar resbalones en la roca expuesta al mar y, por otro, respetar las recomendaciones ambientales indicadas en los carteles que encontremos por el camino; una medida esencial para conservar este patrimonio.