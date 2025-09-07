Este es el laberinto más grande de España: está en Galicia y tiene 6.000 metros cuadrados

El verano es el momento perfecto para visitar lugares de que se alejan de los planes más típicos de esta época, pero muchos se resisten a renunciar a la tumbona y la toalla.

Galicia es el lugar perfecto para los indecisos, su litoral te ofrece alguna de las playas más bonitas de la península y sus abundantes espacios naturales e historia te proporcionarán rutas y escapadas que enriquecerán tus vacaciones con un plan distinto.

En una aldea rodeada de petroglifos y enmarcada en las Rías Alta, encontramos un lugar perfecto para hacer algo especial durante tus vacaciones: recorrer el laberinto más grande de España.

6.000 metros cuadrados de raíces celtas

En el pueblo de Vilarmaior (A Coruña), encontramos el laberinto más grande de España: 6.000 metros cuadrados de plantas que dibujan un bosque con forma de cruz celta y que están vinculados a la mitología.

El Laberinto de Breogán nos ofrece 2,3 kilómetros de senderos serpenteantes y pensados para despistarnos. Sus más de 4.000 árboles nos guían por caminos que se bifurcan, se cierran y nos desorientan mientras el tiempo parece enredarse tanto como nuestros pasos.

El origen de este dédalo se remonta a 2017, cuando un vecino del lugar, José luis Meitín, tuvo la idea de versionar los petroglifos que rodean su aldea- es el lugar con mayor concentración de estas piezas en Galicia- y convertirlos en algo vivo para los visitantes. El laberinto, inspirado en el mundo celta, se levantó con la ayuda del paisajista Raúl Castellar, discípulo del reconocido Adrian Fisher, y en 2022 se abrió al público.

El nombre del laberinto referencia a Breogán, un rey celta mitológico que fundó Brigantia, levantando una torre junto al mar que popularmente se relaciona con la Torre de Hércules. Pero la inspiración celta no termina ahí.

Un reto accesible para todos

Cada año, quienes se enfrenten al reto deberán encontrar 16 símbolos celtas escondidos en él. Alguno de estos símbolos representan al ser humano, el universo o los ciclos de la vida.

Además de encontrarlos y descifrar su sentido, parte del reto es hacerlo en orden. El laberinto funciona como iniciación, un aggiornamento de un rito de paso a través del juego.

Esta actividad es ideal para cualquier edad, desde los niños hasta los más mayores. Los más atentos podrán completar el recorrido en menos de una hora, pero sin ningún agobio. Si alguien necesita salir, encontrará salidas alternativas y un número de teléfono de auxilio.

Quien llegue hasta el final, obtendrá el premio de ver el lugar desde la torre mirador, donde descubrirá el patrón en forma de cruz celta dibujado por árboles vivos.

Horario para visitar el laberinto

Durante el verano, el espacio adapta su horario cada mes. En julio, estará abierto las tardes del martes a viernes, de 17:00 a 20:30. Los sábados, domingos y festivos, de mañana de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30

En el mes de agosto, el recinto abre todos los días, incluidos festivos, en horario de mañana de 11:00a 14:00 y de tarde de 17:00 a 20:30