Así es el rincón de Galicia que National Geographic recomienda conocer este mes: un paseo entre árboles centenarios

Galicia se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan una escapada tranquila y pasar tiempo rodeados por la naturaleza. Desde la salvaje Costa da Morte hasta las playas tranquilas de las Rías Baixas, pasando por montes y bosques llenos de encanto e historia. Con la llegada de septiembre, National Geographic recomienda conocer este rincón de Galicia para «relajarse y renovar fuerzas».

Aunque tengamos que volver a la rutina y despedirnos del verano, el clima apacible de esta época resulta idóneo para hacer alguna que otra excursión hasta parajes naturales en los que pasear y descubrir la tierra gallega bajo el encanto de las primeras lluvias de la temporada.

Este bosque centenario ubicado en Lugo es una de las «Siete maravillas naturales para descubrir España» que National Geographic recomienda no perderse estas semanas.

Árboles centenarios en un lugar tranquilo

El Souto da Retorta, en Vivieiro (Lugo), es el lugar escogido por la publicación para recomendar a sus lectores. El enclave tiene a su favor su belleza única y una historia muy particular. Como recuerda el medio: «las semillas que un religioso gallego trajo de Australia en el siglo XIX revelaron que el eucalipto se adaptaba muy bien a las tierras gallegas».

Aunque se trata de una especie invasora, los ejemplares más antiguos y que pueden verse en zonas como Chavín, donde se encuentra el Souto da Retorta, crean un paisaje extraño, tranquilo y con un atractivo particular. Entre los ejemplares más característicos está el 'Avó', un eucalipto de 67 metros plantado en 1880.

El río Landro cruza la zona dejando creando un ambiente calmado con su rumor. / amarinalucense.ga

Otro de los atractivos de la zona es el río. Como destaca la publicación: «está cruzado por el río Landro y el canal de desagüe de la presa aguas arriba, que embellece aún más el paisaje». El rumor de la corriente refuerza el ambiente tranquilo que caracteriza al lugar.

Lo que hace de septiembre un mes ideal para visitar este espacio es la baja afluencia de turistas y el efecto de las primeras lluvias tras el verano. Después de meses secos, el bosque parece respirar de nuevo y carga el ambiente de olores profundos que nos ayudarán a relajarnos y desconectar de la recién recuperada rutina.