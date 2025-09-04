Una ruta entre molinos para este septiembre: a media hora de Vigo y perfecta para ir con niños

La llegada de septiembre y la bajada de las temperaturas proporcionan la oportunidad ideal para explorar Galicia y sus montes. Los bosques respiran de nuevo con las lluvias y los arroyos empiezan a ganar fuerza, un paisaje ideal para recorrer esta ruta entre molinos a media hora de Vigo ideal para hacer con niños.

Tanto en la ciudad olívica como en sus alrededores podremos descubrir rutas de senderismo en plena naturaleza que resultan mucho más agradables ahora que el calor no es un factor a tener en cuenta.

Uno de los mejores recorridos que podemos hacer este septiembre es la ruta de Muiños do Tripes, en el Monte Aloia, dentro del municipio de Tui. Este paseo entre árboles, molinos y cascadas es perfecto para hacer con toda la familia.

Un paseo por el parque natural más antiguo de Galicia

Este monte de 700 metros de altura y con unas vistas únicas del río Miño, también es el parque natural más antiguo de Galicia (declarado en 1978). En este espacio podrás encontrar miradores espectaculares, restos prehistóricos y hasta cinco rutas de senderismo para los amantes de la montaña.

La dificultad de la ruta es media-baja, con una longitud de unos 2,6 kilómetros y poca pendiente; lo que la hace perfecta para llevar a los más pequeños.

Desde el área recreativa de Circos (Pazos de Reis), nuestro paseo acompaña el transcurso del río Tripes, uno de los afluentes del Miño. En la primera mitad del recorrido podrás disfrutar de las vistas del río y los molinos de piedra que salpican la ruta.

Los helechos, sauces, alisos y laureles del primer tramo dan paso a una segunda mitad en la que nos rodean los pinos, los toxos y los brezos. Todo esto guiado por bonitas pasarelas de madera que facilitarán nuestro paseo.