La mejor playa para disfrutar después del verano en Galicia: se sitúa en Porto do Son y fue plató de la popular serie 'Fariña'

Si bien muchos ya han guardado sus trajes de baño, septiembre sigue siendo un mes en el que vale la pena acercarse a las playas gallegas y disfrutar de un paseo y de preciosas puestas de sol.

Galicia cuenta con numerosas playas que nada tiene que envidiar a lejanos destinos paradisiacos. Entre ellas, hay un arenal de cine que es ideal para despedir el verano y disfrutar de los mejores atardeceres este otoño.

Una playa de película

Ubicada en Porto do Son, la playa «es ampliamente conocida por el espectador medio», ya que se rodaron fragmentos de la popular serie ‘Fariña’.

Manuel Lourenzo y Javier Rey en 'Fariña'. / Atresmedia

También ha sido plató de la obra magna de Alejandro Amenábar, 'Mar Adentro' y es conocida por ser el lugar donde el escritor y marinero Ramón Sampedro sufrió el accidente que le dejó parapléjico, tras "tirarse de cabeza desde una de sus rocas", ha destacado en un comunicado A Ría da Estrela.

La casita a pie de playa que veis en Fariña es aquí, en la playa de As Furnas, uno de los mejores sitios para hacer surf de la zona pic.twitter.com/Q1kpLbae3a — alessiogarcai (@alessiogarcai) February 28, 2018

Seguro que a estas alturas ya sabes de que arenal se trata. Estamos haciendo referencia a la playa de As Furnas, un arenal que alcanza su máximo esplendor cuando la marea está baja y deja a la vista "pequeñas piscinas naturales de agua cristalina".

Es, además, un rincón ideal para hacer surf y disfrutar de la puesta de sol. ¿Te acercas a comprobarlo?