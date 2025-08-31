Hace un par de semanas, la revista Viajar elaboró un mapa en el que nadie esperaba ver a su pueblo: uno de los pueblos más feos de España. Ahora, sin embargo, la revista del grupo Prensa Ibérica elaboró otro para destacar la belleza de las localidades españolas, un mapa con los pueblos más bonitos de España.

Para elaborar el mapa, la revista Viajar seleccionó una localidad por cada una de las provincias españolas. ¿Cuáles crees que son los cuatro pueblos de Galicia destacados?

El mapa con los pueblos más bonitos de España: estas son las cuatro localidades gallegas señaladas. / Lux Blue

«Situado en la desembocadura del río Sor», O Barqueiro ha sido el pueblo elegido de A Coruña como más bonito. Este enclave encantador «ofrece impresionantes paisajes costeros y una rica tradición pesquera». Además, una de sus grandes señas de identidad como son las coloridas casas de pescadores «crean una pintoresca estampa que merece ser descubierta».

Para encontrar el pueblo más bonito de Pontevedra nos tenemos que desplazar a la capital del vino Albariño, que no es otra que Cambados. «Esta pintoresca villa ofrece a sus visitantes la oportunidad de explorar viñedos centenarios y degustar exquisitos vinos blancos en las bodegas locales». Asimismo, una visita obligatoria es su casco histórico: «un laberinto de calles empedradas y plazas encantadoras, donde se pueden admirar las típicas casas de piedra y los pazos señoriales».

El mapa con los pueblos más bonitos de España: estas son las cuatro localidades gallegas señaladas. / Cambados

En Lugo, el pueblo elegido como el más bonito es un ejemplo de «ciudad-fortaleza feudal alrededor de un monasterio, con su castillo situado sobre el estratégico Monte de San Vicente, y rodeado por un recinto amurallado salpicado de torres defensivas». La revista se refiere a Monforte de Lemos, donde «las vistas y el atractivo castillos hacen que sea una parada obligatoria».

El mapa con los pueblos más bonitos de España: estas son las cuatro localidades gallegas señaladas. / Concello de Monforte

Finalmente, para encontrar la localidad más bonita de Ourense, tenemos que desplazarnos a uno de los pueblos con más encantos de Galicia e, incluso, de España. Conocido por «sus numerosas tiendas outlet de importantísimas marcas de moda a precios irrisorios» no se trata de otro que Allariz. Más allá de sus tiendas, es imprescindible perderte por «el Convento de Santa Clara, su Plaza Mayor o sus frondosos alrededores».

El mapa con los pueblos más bonitos de España: estas son las cuatro localidades gallegas señaladas. / Concello de Allariz

El mapa completo

En el siguiente mapa elaborado por la revista Viajar se puede consultar el listado completo de los pueblos más bonitos de todo España.

Mapa con los pueblos más bonitos de España, realizado por la revista VIAJAR. / Viajar

Cudillero, Puebla de Sanabria, Chinchón o Bermeo son algunas de las localidades seleccionadas. ¿Has visitado alguna?